鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-11 23:08

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 即將於本周四 (15 日) 舉辦法說會，此次法說不僅是為 2026 年展望揭開序幕，更是整體 AI 產業的風向球，除公布第四季與全年財報外，預料全年展望、2 奈米產能、先進封裝擴產進度、AI CAGR、資本支出金額及美國布局，都將成為外資提問重點。

台積電去年第四季營收首度突破新台幣 1 兆元大關，達 1 兆元 460 億 9,100 萬元，累計 2025 年營收新台幣 3 兆 8,090 億 5,400 萬元，年增 31.6%；外資預估，隨著營收規模持續擴張，加上新台幣兌美元匯率轉佳，毛利率將回升至 6 成以上的水準，達 62%。

‌



展望後市，外資預估，台積電受惠 AI 晶片需求持續熱絡，3 奈米晶片產能滿載，第一季營收大致持平上季，毛利率也可望維持在 61% 至 63% 區間，全年美元營收預計將成長 24% 至 26%，續創歷史新高。

針對外界關注的 AI，台積電前次法說會已透露 AI 需求比預期更強勁，先前預估 AI 加速器近五年的年複合成長率 (CAGR) 達 44-46%，外資預估，此次數值將調升至 54% 至 56%，大幅增加 10 個百分點，凸顯各大業者對 AI 的投資企圖。