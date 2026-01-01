鉅亨網編譯段智恆 2026-01-08 02:00

根據外媒周三 (7 日) 報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳本周在消費性電子展 (CES) 發表主題演講時指出，記憶體將成為人工智慧 (AI) 時代的重要價值來源，相關說法引發市場對記憶體與儲存產業前景的高度關注，並帶動相關個股走強。

黃仁勳在演說中強調，AI 應用對儲存與記憶體的需求，正催生一個「過去從未存在的市場」。他表示，這個尚未被滿足的市場，未來可能成為全球規模最大的儲存市場，用來承載全球 AI 系統的工作記憶體。

不過，SanDisk、威騰電子和希捷科技周三盤中股價雙雙回落，截稿前分別下跌近 0.7%、9% 和 8%。

市場人士指出，隨著 AI 資料中心建置持續加速，DRAM 與高頻寬記憶體 (HBM) 產能正被迅速吸收，供給吃緊、價格攀升，已開始轉化為記憶體製造商的獲利動能。瑞銀 (UBS) 分析師日前便指出，這一波記憶體景氣循環，可能大幅推升三星電子的記憶體事業獲利表現。

Mizuho 交易部分析師 Jordan Klein 指出，黃仁勳的談話對記憶體族群屬於偏多訊號，凸顯 AI 推論、長時間推理，以及關鍵價值快取 (key-value cache) 等應用，對記憶體的重要性日益提升。

美國銀行 (BAC-US) 分析師 Wamsi Mohan 近期亦向客戶表示，隨著 AI 推論與邊緣 AI 應用發展，記憶體與儲存業者將成為主要受惠者。莫漢預期，科技公司將需保留大量資料，用於模型訓練、分析與法規遵循，帶動儲存需求同步快速成長，尤其是在電動車、無人機、監控系統與運動科技等領域。

另一方面，高盛分析師上月也提醒，記憶體價格持續上漲，已對部分消費性電子廠商構成潛在風險，包括生產 Switch 2 等產品的任天堂。