鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-08 00:00

綜合外媒周三 (7 日) 報導，美國去年 11 月職缺數下滑至一年多來低點，顯示就業市場持續降溫。根據美國勞工部 (DOL) 公布的職位空缺與勞動力流動調查 (JOLTS) 報告，去年 11 月底的職缺數降至約 715 萬個，較前月下修後的 745 萬個減少，且低於經濟學家的預期。

美國去年 11 月職缺數下滑至一年多來低點，顯示就業市場持續降溫。(圖：ZeroHedge)

報告顯示，休閒與餐旅、醫療與社會服務，以及運輸與倉儲等產業的職缺明顯減少。去年 11 月聘僱人數降至 2024 年中以來最低水準，顯示企業在調整人力規模上仍相當保守。不過，裁員人數同步下降，回落至六個月低點，顯示企業多半避免大規模解雇。

休閒與餐旅、醫療與社會服務，以及運輸與倉儲等產業的職缺明顯減少。(圖：ZeroHedge)

勞工部數據也顯示，10 月職缺數遭大幅下修，從原先公布的 767 萬個修正為 744.9 萬個。經濟學家原本預期去年 11 月職缺數約為 760 萬個，實際結果明顯低於預期。聘僱人數去年 11 月減少約 25 萬人至 511.5 萬人，反映即便去年第三季經濟成長表現強勁，就業增幅仍顯得疲弱。

與此同時，自願離職人數在住宿與餐飲服務、以及建築業等產業有所回升，顯示部分勞工仍具備轉職意願。另一份稍早公布的小非農報告也指出，美國企業去年 12 月的聘僱步調溫和回升，但此前一個月曾出現裁員情況。

隨著就業市場逐步降溫，聯準會 (Fed) 在 2025 年最後三次政策會議中調降利率，以支撐經濟。儘管通膨仍高於 2% 的目標水準，市場普遍預期，Fed 本月將按兵不動，同時持續評估最新就業數據。

值得注意的是，去年 11 月每名失業者對應的職缺數降至 0.9，創 2021 年 3 月以來新低。該比例在 2022 年高峰時曾達到 2 比 1，是 Fed 密切留意的就業供需指標之一。

去年 11 月每名失業者對應的職缺數降至 0.9，創 2021 年 3 月以來新低。(圖：ZeroHedge)