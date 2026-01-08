鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-08 04:26

根據《華爾街日報》周三 (7 日) 報導，AI 新創 Anthropic 計劃以 3,500 億美元估值募資 100 億美元，較 4 個月前估值幾乎翻倍。新加坡主權基金 GIC 與資產管理公司 Coatue Management 將領投這輪融資。

知情人士透露，這筆新融資預計未來幾周內完成，最終金額可能有所變動。這是 Anthropic 過去 1 年第三筆大型募資，去年 9 月才完成 130 億美元融資，當時估值為 1,830 億美元。

AI 募資創新高

這筆融資為 2026 年 AI 新創募資揭開序幕。根據研究機構 PitchBook 數據，2025 年 AI 公司募資總額達 2,220 億美元，創下歷史新高，是 2024 年的兩倍多。

經歷 IPO 寒冬後，今年預料將掀起上市潮。Anthropic 預計今年掛牌，馬斯克的 SpaceX 也規劃上市。

Claude 搶攻企業市場

Anthropic 由前 Google 研究員、OpenAI 前員工 Dario Amodei 與妹妹 Daniela Amodei 於 2021 年創立。旗下 Claude 聊天機器人因寫程式能力強而受企業用戶青睞。公司至今已從投資人募得數百億美元，包括 Lightspeed Venture Partners、富達投資與 Iconiq Capital。

知情人士表示，輝達 (NVDA-US) 與微軟 (MSFT-US) 另外計劃投資 Anthropic 最多 150 億美元。根據協議，Anthropic 將向微軟 Azure 採購 300 億美元運算能力，使用輝達 AI 系統。

獲利時程快過 OpenAI