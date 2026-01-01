鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-08 01:00

綜合外媒報導，美國服務業活動在去年 12 月意外回溫，顯示經濟在 2025 年結束時仍具韌性。美國供應管理協會 (ISM) 周三 (7 日) 公布，去年 12 月非製造業指數升至 54.4，高於去年 11 月的 52.6，也優於經濟學家的預期，並創下逾一年來最快成長速度。指數高於 50，代表服務業持續擴張。

美國去年 12 月 ISM 非製造業指數細項：(50 為榮枯線)

‌



商業活動生產指數報 56.0，前值 54.5

新訂單指數報 57.9，前值 52.9

僱傭指數報 52.0，前值 48.9

供應商交貨指數報 51.8，前值 54.1

存貨指數報 54.2，前值 53.4

價格指數報 64.3，前值 65.4

未完成訂單指數報 42.6，前值 49.1

新出口訂單指數報 54.2 ，前值 48.7

進口指數報 50.3，前值 48.9

庫存景氣指數報 54.1，前值 54.8

圖：ISM

務業占美國經濟活動比重超過三分之二，最新數據顯示需求動能轉強。觀察指數細項，新訂單指數升至 57.9，創下 2024 年 9 月以來最大增幅，反映服務業接單明顯改善。衡量企業活動的指標同步攀升至一年高點，出口訂單在連續五個月萎縮後轉為成長，並創下逾一年來最快增速。

就業面也出現回暖跡象。ISM 服務業就業指數回升至 52.0，結束先前連續六個月的萎縮，並寫下今年以來最健康的成長表現之一。市場預期，美國政府即將公布的去年 12 月非農就業報告，將顯示就業人數溫和增加，失業率也可能較前月下滑。

不過，部分指標仍顯示隱憂。服務業未完成訂單仍顯疲弱，且下滑速度加快；庫存水準雖創下 2024 年 10 月以來最快擴張，但企業對庫存的看法已連續第三個月轉趨保守。供應商交貨指數則自一年高點回落。