鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
綜合外媒報導，美國服務業活動在去年 12 月意外回溫，顯示經濟在 2025 年結束時仍具韌性。美國供應管理協會 (ISM) 周三 (7 日) 公布，去年 12 月非製造業指數升至 54.4，高於去年 11 月的 52.6，也優於經濟學家的預期，並創下逾一年來最快成長速度。指數高於 50，代表服務業持續擴張。
務業占美國經濟活動比重超過三分之二，最新數據顯示需求動能轉強。觀察指數細項，新訂單指數升至 57.9，創下 2024 年 9 月以來最大增幅，反映服務業接單明顯改善。衡量企業活動的指標同步攀升至一年高點，出口訂單在連續五個月萎縮後轉為成長，並創下逾一年來最快增速。
就業面也出現回暖跡象。ISM 服務業就業指數回升至 52.0，結束先前連續六個月的萎縮，並寫下今年以來最健康的成長表現之一。市場預期，美國政府即將公布的去年 12 月非農就業報告，將顯示就業人數溫和增加，失業率也可能較前月下滑。
不過，部分指標仍顯示隱憂。服務業未完成訂單仍顯疲弱，且下滑速度加快；庫存水準雖創下 2024 年 10 月以來最快擴張，但企業對庫存的看法已連續第三個月轉趨保守。供應商交貨指數則自一年高點回落。
價格方面，服務業投入成本增速持續放緩，但水準仍偏高。去年 12 月價格支付指數降至 64.3，較去年 11 月回落，顯示通膨壓力略有緩解，但仍可能使通膨在一段時間內維持在聯準會 (Fed) 的 2% 目標之上。市場普遍預期，Fed 本月將維持利率不變，並持續觀察經濟與就業數據走勢。
