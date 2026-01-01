鉅亨網編譯段智恆 2026-01-08 00:30

根據《彭博》報導，美國公債價格周三 (7 日) 一度走揚，但在多項就業市場訊號互相矛盾下，漲勢隨後收斂。市場在評估美國勞動市場降溫幅度的同時，交易員仍維持今年至少還會有兩次聯準會 (Fed) 降息的押注。

美債殖利率在美國盤中早段下滑，主因 12 月民間就業成長數據低於市場預期。ADP Research 公布的資料顯示，去年 12 月民間企業新增就業人數僅增加 4.1 萬人，低於經濟學家預估的 5 萬人。殖利率因此回落至當日低點。

同日公布的另一項勞動市場指標也偏弱。美國勞工部發布的去年 11 月職位空缺與勞動流動調查 (JOLTS) 顯示，職缺數低於市場預期，顯示企業對用人需求持續降溫。

不過，債市的漲勢隨後受阻。與上述數據幾乎同時公布的美國供應管理協會 (ISM) 去年 12 月服務業指數意外回升，顯示服務業活動加溫；其中，服務業就業分項指數更是自去年 5 月以來首度回到擴張區間，削弱了市場對勞動市場快速轉弱的判斷。

在數據拉鋸下，美國 10 年期公債殖利率一度下跌約 5 個基點，觸及 4.12% 的盤中低點，隨後回升，跌幅收斂至約 4.15%。

市場目前正聚焦即將公布的去年 12 月官方就業報告。美國勞工部預計將於周五 (9 日) 依照正常時程發布這份重要數據，這也是數月來首次恢復例行公布，先前因為自 10 月起長達六周的美國政府停擺，導致部分經濟數據發布受影響。

TD Securities 美國利率策略主管 Gennadiy Goldberg 指出，在通膨可能維持相對受控的情況下，市場對勞動市場數據的敏感度明顯提高。他表示，若就業市場持續出現逐步降溫的跡象，殖利率若出現反彈，對長期投資人而言，反而可能是布局的良機。

事實上，在 ADP 數據公布前，全球債市已出現一波漲勢，歐洲公債普遍走揚，其中又以英國公債表現最為強勁。英國兩年期公債殖利率下滑至逾一年來低點；德國公債同樣上漲，主因零售銷售數據疲弱，進一步強化市場對歐洲央行（ECB）未來降息的預期。