川普政府無法立即退還巨額關稅 法院同意「暫緩執行」

美國國際貿易法院週五 (6 日) 宣布，暫停執行 3 月 5 日發布的一項關於關稅退款的命令。該命令原本要求美國海關與邊境保護局 (CBP) 立即落實退稅措施，但 CBP 直言無法立即執行。

美政府無法立即退還巨額關稅 法院同意「暫緩執行」(圖：REUTERS/TPG)

上月最高法院認定，川普政府過去依據《國際緊急經濟權力法》(IEEPA) 對部分進口商品加徵的關稅措施屬於違法，使得政府面臨龐大的退款壓力。美國貿易法院 3 月 5 日裁定，政府應開始向曾支付關稅的進口商退款。

美國海關與邊境保護局 (CBP) 貿易部門高級官員 Brandon Lord 在週五稍早提交法院的文件中表示，該機構正面臨「前所未有規模」的關稅退款申請。

他指出，CBP 目前的行政流程與資訊系統並不適合處理如此龐大的退款作業，許多流程仍需人工處理，若全面展開退款作業，將迫使人員從原本的貿易執法與安全任務中抽調。

Lord 在文件中表示，若人力被轉移處理退款工作，可能影響政府應對國家安全與經濟安全風險的能力。

CBP 目前正著手開發新的系統功能，以簡化退款流程。根據提交法院的說明，新系統預計需要約 45 天才能準備完成。

文件同時確認，美國政府目前需退還的關稅金額約為 1650 億美元，且不包含利息。這一數字與賓夕法尼亞大學華頓商學院先前的估算大致相符。

由於涉及金額龐大，案件進展受到企業界高度關注。許多企業正等待政府退還多年來繳納的關稅款項。

目前爭議焦點在於退款時程。法院希望政府盡快啟動退款，但行政部門則主張需要更多時間處理龐大的行政與技術問題。

政府方面也指出，關稅申報紀錄在海關系統中具有結算期限，一旦相關紀錄完成最終結算，再要追回款項將更加複雜。

Lord 在文件中表示，目前 CBP 無法立即阻止更多申報紀錄在未包含 IEEPA 關稅的情況下完成結算，這也增加了退款作業的難度。