鉅亨網編譯段智恆 2026-01-08 01:30

報導指出，北京此舉正值政府評估是否、以及在何種條件下，允許中國企業繼續取得輝達高效能 AI 晶片之際。相關指示主要目的，在於避免中國科技公司在政策尚未定案前，搶先大量囤積美國晶片。

近年來，輝達夾在華府與北京之間，美國持續收緊先進半導體出口管制，而中國企業則試圖降低對美國設計晶片的依賴。科技貿易緊張局勢已成為美中衝突的核心議題之一，其中半導體更被視為戰略焦點。

對於相關報導，輝達與中國駐美大使館均未立即回應置評請求；中國商務部與工業和資訊化部也未在非上班時間回覆詢問。

輝達執行長黃仁勳本周在消費性電子展 (CES) 期間表示，中國市場對 H200 晶片的需求依然強勁，公司將訂單視為一種「默許訊號」，而非等待北京發布正式公告。

目前，美國對 H200 晶片的出口許可仍在審核流程中，尚無明確時間表。去年底，美國總統川普政府批准 H200 晶片出口至中國，被視為對先前先進 AI 硬體禁令的重大逆轉。不過，該項批准附帶條件，要求輝達須向美國政府繳納 25% 的營收分潤。

H200 晶片為輝達現行旗艦產品「Blackwell」晶片的前一代產品。

分析人士指出，中國要求部分科技公司暫停下單輝達 H200 晶片，主要反映北京在美中科技角力持續之際，試圖保留政策彈性。一方面，中國仍需先進 AI 晶片支撐人工智慧與雲端運算發展；另一方面，在出口管制與審批條件尚未明朗前，官方不希望企業過度囤積美國晶片，以免未來政策調整時承擔額外風險。