鉅亨網編譯余曉惠 2026-03-07 08:12

根據摩根大通 (J.P. Morgan) 能源與大宗商品團隊周五 (6 日) 公布的分析數據，自伊朗戰事升溫以來，平均每日僅追蹤到 8 艘船隻進行航行，遠低於平時每日約 138 艘，幾乎是停航狀態。美國總統川普周五呼籲伊朗進行「無條件投降」，而目前尚無跡象顯示這場擾亂金融市場的戰事將會結束。

荷姆茲海峽是全球關鍵能源命脈，約 20% 全球原油及供應品需經此地運輸，在油輪運輸匱乏的情況下，全球能源與航運危機正在加劇，油價隨之上漲。

‌



美軍與以色列上周六對伊朗發動攻擊，到了本周一，通過該海峽的船舶流量降至平日流量約 17%。

摩根大通分析顯示，目前通過該海峽的船隻數量僅約歷史平均值的 6%。

摩根大通分析師指出，荷姆茲海峽的商業航運「幾近停滯，活動主要侷限在伊朗籍船舶」。

全球貿易數據分析公司 Kpler 的石油分析師 Matt Smith 表示，儘管風險極高，仍有少數油輪試圖通過，部分船舶甚至關閉信號以利夜間通行，因而未被納入統計。

根據 Kpler 的數據，目前約有 411 艘油輪滯留在波斯灣。Smith 指出，從表面上來看，這個數量沒有什麼異常，因為船隻通常需要在當地港口的泊位排隊裝卸貨，但目前空船數量正在減少，而載運原油的油輪數量則在增加。

Smith 補充，在攻擊發生前幾周，波斯灣地區出現一波異常活動，伊朗似乎預期將有軍事行動，已經先增加原油出口：2 月 16 日那周出口 2650 萬桶原油，高於平時每周約 1000-1200 萬桶的出口輛。

到了衝突發生前的一周，隨著外交斡旋破局，伊朗出口量已回歸正常。

通常從波斯灣前往東亞的大型超級油輪可裝載約 200 萬桶原油，而前往蘇伊士運河的小型油輪則可裝載約 100 萬桶。摩根大通分析師表示，由於無法經由海峽運輸原油，原油生產商已把儲存重心轉向船舶與其他設施。

分析師指出，2 月底迄今共累計 7600 萬桶儲油，其中約 4600 萬桶儲存在油輪上，2200 萬桶存放在煉油廠，另有 800 萬桶位於商業儲存設施中。他們補充，累積的庫存大多集中在沙烏地阿拉伯。

若儲存空間耗盡，將導致生產被迫關閉，進而對能源市場與美國加油站價格造成更大壓力。紐約西德州原油期貨本周累計飆漲逾 37%，創史上最大單周漲幅，倫敦布蘭特原油本周上漲 29%，為 2020 年 4 月 3 日當周以來的最佳單周表現。

川普本周稍早表示，美國將為船隻提供海軍護航，並由美國政府機構「美國國際開發金融公司」(DFC) 為海上貿易提供政治風險保險，但這個構想很快就被批評為不切實際。DFS 截至 2 月的資金上限設定在 2050 億美元。