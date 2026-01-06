search icon



AI一燒再燒！DRAM超級循環來了？記憶體晶片股新年強勢開局

鉅亨網編譯段智恆

《CNBC》周二 (6 日) 報導，全球半導體類股在新年開局表現強勁，其中以記憶體晶片大廠領漲最為明顯。隨著人工智慧 (AI) 相關需求持續推升，加上供應偏緊，市場對記憶體價格上漲的預期升溫，帶動投資人信心回溫。

cover image of news article
AI一燒再燒！DRAM超級循環來了？記憶體晶片股新年強勢開局(圖：REUTERS/TPG)

南韓 SK 海力士 (SK Hynix) 與三星電子 (Samsung Electronics) 今年以來股價分別上漲約 11.5% 與 15.9%，美國記憶體大廠美光 (MU-US) 同期漲幅也約 9%。市場指出，AI 模型訓練與運行高度依賴記憶體晶片，使該領域成為本波半導體行情的核心推手。


AI 需求推升記憶體價格 供應偏緊成關鍵

記憶體是訓練與運行輝達 (NVDA-US)、超微(AMD-US) 等公司 AI 模型不可或缺的關鍵元件。隨著大型科技企業持續投入數十億美元採購 AI 晶片、擴建資料中心，市場對高效能記憶體的需求快速攀升。

其中，動態隨機存取記憶體 (DRAM) 在 AI 資料中心的應用需求特別強勁。市場研究機構 Counterpoint Research 指出，記憶體價格在 2025 年已出現明顯漲幅，並預估價格將一路上漲至 2026 年第二季，累計漲幅可達 40%。

Quilter Cheviot 科技研究主管 Ben Barringer 指出，近期半導體類股的漲勢，主要來自記憶體市場，而非邏輯晶片。他表示，AI 工作負載需求強勁，加上供應相對受限，特別是高頻寬記憶體 (HBM)，使價格與市場情緒同步升溫。

獲利展望升溫 記憶體行情外溢供應鏈

市場普遍認為，記憶體供需結構有利於三星、SK 海力士與美光等大廠，在需求未見降溫的情況下，具備更大的議價能力。投資人情緒也因即將公布的第四季財報而轉趨樂觀。

根據 LSEG 彙整的分析師預估，三星電子第四季營業利益可望年增約 140%；美光在去年 12 月止該季的每股盈餘，預估年增幅度更超過 400%。

記憶體股的強勁表現，也進一步帶動半導體供應鏈其他族群走揚。英特爾 (INTC-US) 今年以來股價上漲近 7%，全球最大晶圓代工廠台積電 (TSM-US)(2330-TW) 股價也上漲約 10%，市場預期兩家公司將持續受惠於 AI 相關需求。

此外，荷蘭半導體設備商艾司摩爾 (ASML-US) 今年股價上漲近 14%。Bernstein 近期上調艾司摩爾目標價，指出 2026 年至 2027 年的產能擴張浪潮，特別是記憶體晶片投資，將使艾司摩爾顯著受惠。分析師也提到，SK 海力士對高頻寬記憶體「超級循環」的看法，強化市場對 AI 基礎建設長期需求的信心。


