鉅亨網編輯林羿君 2026-03-16 06:20

沙烏地阿美（Saudi Aramco）本週致函其原油買家時表示，目前尚不清楚 4 月出口將使用哪一個港口，這封信揭示了一個新的現實：能否重新打開全球能源市場的關鍵，不在美國手中，而是在伊朗。

沙烏地阿美一封信揭真相：全球能源開關在伊朗、不在美國。(圖:shutterstock)

這封發往全球客戶的信函指出，貨油可能會從紅海港口出貨，也可能仍然經由波斯灣發運。當海灣地區戰火蔓延、伊朗關閉荷姆茲海峽之際，一名長期採購沙國原油的買家收到信後直言：「我乾脆打電話給伊朗，問戰爭什麼時候結束，這樣我才拿得到油。」

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此番言論反映出中東內外日益強烈的共識：儘管美國與以色列可隨時單方面宣告戰爭結束，但對於這場被國際能源總署（IEA）形容為史上最嚴重油氣供應中斷的衝突，其持續時間的最終決定權仍在伊朗。

雖然美國總統川普多次宣稱，美國即將贏得這場急劇升溫的戰爭，但他所暗示的時間表卻從幾天到數週不等。

面對美以兩國的攻擊，伊朗採取的報復手段是向荷姆茲海峽的船隻發射無人機與飛彈，實際上已切斷了全球約 20% 的原油與液化天然氣（LNG）流向全球煉油廠、石化廠、電廠及能源密集產業。

中東企業高層及其西方同業警告，即使戰鬥立即停止，單憑美國的安全保證也不足以恢復航運與生產。由於德黑蘭具備生產並部署低成本無人機的能力，這種干擾或癱瘓航運的能力，恐怕在攻擊者宣告戰事結束後仍將長期存在。

川普雖表示美國可能派遣軍事護航，以恢復荷姆茲海峽的交通，並敦促盟國派遣軍艦維安，但一名海灣能源產業高層指出，除非美以兩國與德黑蘭達成包含停止攻擊與威脅航道的協議，否則護航也無法使航運正常化，他強調在伊朗保證安全通行前，其油輪將維持停航。

英國智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）的尼爾 · 奎廉（Neil Quilliam）分析，若美以在伊朗不接受的條件下宣稱勝利，德黑蘭將藉由水雷與無人機造成更多破壞，以展現其並未戰敗。

就在美國擊中伊朗主出口航線上的哈爾克島軍事目標後數小時，阿拉伯聯合大公國（UAE）位於富吉拉的裝油樞紐也在週六遭到無人機攻擊。

前 CIA 分析師、加拿大皇家銀行資本市場的荷莉瑪 · 克羅夫特（Helima Croft）認為，伊朗正釋放「這場衝突中沒有避風港」的訊號，並強調華盛頓無法掌控局勢升溫的節奏，更點出葉門、伊拉克等地可能出現代理人攻擊的風險。

與伊朗結盟的葉門胡塞武裝組織，可能攻擊沙烏地在紅海的延布港，進一步推高能源與航運風險，進而影響全球經濟，因為該港口是目前沙烏地唯一的替代出口路線。

這場危機已導致供應路線的信任度崩潰，並暴露了該地區能源系統防禦的脆弱。伊拉克政府能源顧問表示，修復作業將耗時數月，且由於風險感知提高，航運保險將變得更貴且更難尋得。

受伊朗攻擊影響，沙烏地、阿聯、巴林與以色列的煉油廠相繼關閉，推升油氣價格飆漲逾 60%。

包括摩根士丹利在內的分析師認為，即使衝突迅速解決，市場仍將面臨數週的中斷。拉皮丹能源分析師則指出，全球石油公司重返海灣的速度可能緩慢，導致部分油田延遲重啟，並面臨油層受損的風險。

航道關閉也迫使生產商減產，阿美石油已關閉沙法尼亞與祖盧夫兩大離岸油田，導致沙烏地這個石油輸出國組織（OPEC）龍頭減產 20%。

此外，分析師指出，身為第二大產油國的伊拉克，產量已重挫 70%；第三大產油國阿聯的產量也減半。目前中東地區的總減產量達每日 700 萬至 1000 萬桶，約佔全球需求的 7% 到 10%。卡

達則全面停止液化天然氣生產，切斷了全球 20% 的供應，並告知客戶 5 月前可能無法發貨。