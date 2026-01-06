鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-06 19:43

綜合外媒周二 (6 日)，銅價持續飆升，倫敦金屬交易所(LME) 期銅首度突破每公噸 13,000 美元大關，創下歷史新高。市場憂心供應持續收緊，加上美國關稅政策不確定性，引發大量銅庫存流向美國，進一步推升價格走勢。銅價去年全年大漲 42%，寫下 2009 年以來最大年度漲幅，今年以來漲勢仍未歇。

關稅未定、銅庫存告急！LME銅價飆破1.3萬美元創新高(圖：REUTERS/TPG)

周二歐洲盤初，LME 三個月期銅一度大漲 3.1%，最高觸及每公噸 13,387.50 美元，隨後回落至約 13,100 美元附近。市場人士指出，美國可能對精煉銅課徵關稅，已使全球供應平衡明顯吃緊。

關稅疑慮引爆銅庫存湧向美國

市場焦點集中在美國總統川普政府對精煉銅進口關稅的潛在政策。美國商務部預計在 6 月底前提交銅市調查報告，先前曾提議於 2027 年起課徵 15% 關稅，2028 年提高至 30%，但相關時程尚未獲白宮確認。

受此影響，交易商近月加速將銅運往美國。Comex 倉庫銅庫存已連續 44 個交易日呈現淨流入，總量突破 50 萬短噸。相較之下，LME 倉庫庫存過去一年幾近腰斬，顯示美國以外地區可動用庫存快速下降。

Chaos Ternary Futures 研究主管 Li Xuezhi 指出，庫存過去是市場的重要緩衝，但如今「被鎖在美國」，削弱了全球市場因應供應中斷的能力。ING 分析師則警告，若精煉銅最終獲得關稅豁免，流向可能逆轉，對價格形成下行風險。

礦山中斷與低庫存加劇供應壓力

供應面壓力同樣來自礦山端。智利 Mantoverde 銅礦近期爆發罷工，加劇市場對供應中斷的擔憂。在主要交易所庫存偏低的情況下，市場幾乎沒有空間消化額外衝擊。

LME 現貨銅目前對三個月期貨呈現每公噸約 39 美元的升水，顯示短期供應緊張；而在 Comex 市場，近月合約相對遠月期貨的貼水擴大，反映美國庫存過剩與區域失衡並存。

今年以來，基本金屬整體表現強勁，追蹤六大金屬的 LMEX 指數升至 2022 年 3 月以來高點。銅自去年 11 月下旬以來已上漲逾 20%，鋁價也攀上逾三年新高。