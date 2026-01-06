鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-01-06 22:42

美股主要指數周二 (6 日) 開盤走勢偏淡，主要指數在前一個交易日大漲後暫時歇腳。投資人一方面消化金融股帶動的漲勢，另一方面也轉趨觀望，等待本周密集出爐的就業與勞動市場數據，以進一步評估聯準會 (Fed) 未來利率政策走向。市場情緒趨於謹慎，使股市僅呈現小幅波動。

〈美股早盤〉就業數據公布前觀望氣氛濃厚 主要指數小幅波動

美國股市新年漲勢暫歇。隨著資金輪動加速流向區域市場，投資人同時等待即將公布的經濟數據，以判斷聯準會 (Fed) 未來利率政策走向。標普 500 指數期貨周二盤前幾乎持平，結束 2026 年初連日上揚的走勢。

歐洲股市上漲約 0.4%，亞洲股市延續史上最佳年度開局，新興市場指數連續第二天改寫新高。那斯達克 100 指數期貨上漲 0.2%，顯示 AI 相關交易仍是市場關注焦點。

商品市場方面，貴金屬續強，金價上漲 0.2%、白銀大漲 2.2%；銅價突破每公噸 13,200 美元。布蘭特原油站上每桶 62 美元。美國公債價格變動不大，美元小幅走強。

資金轉向非美市場 Fed 政策成關鍵

儘管委內瑞拉局勢緊張，美股投資人目前並未明顯受到影響，延續由 AI 相關需求推動、已持續三年的多頭格局。市場認為，接下來的走勢將取決於 Fed 放寬貨幣政策的速度，而本週將公布的企業活動與就業市場數據，將成為利率預期的重要依據。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 周二表示，在失業率上升與通膨仍偏高的雙重壓力下，政策前景仍處於微妙平衡狀態。

Natixis 跨資產策略師 Emilie Tetard 指出，在美國宏觀不確定性相對高於其他地區的情況下，市場正在等待數據出爐，這也讓「分散配置」成為當前合適的策略。

市場信心未散 輪動布局持續進行

儘管近期漲幅以美國以外市場更為明顯，但市場對標普 500 的中期前景仍維持樂觀。最新的 Markets Pulse 調查顯示，在去年 12 月進行的問卷中，約六成受訪者預期該指數今年仍可上漲至多 20%，不到三分之一預期下跌。

技術面來看，標普 500 的 14 日相對強弱指數 (RSI) 顯示，美股仍有進一步上行空間，相較之下，其他地區股市已接近或超過超買水準。

不過，投資人正調整部位結構。花旗策略師指出，上周美國股市多頭部位減碼，同時出現新的空頭布局；歐洲方面，資金流入推升銀行股與英國富時 100 指數的持倉水位；亞洲市場中，南韓 Kospi 指數的多頭部位持續增加。

Banque Pictet 管理合夥人 Raymond Sagayam 指出，這反映出一個仍在初期階段的趨勢，即市場開始認為「美國例外論」已見頂，並逐步出現鬆動跡象。

截至台北時間周二（6 日）22 時許：

焦點個股：

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 3.74%，至每股 323.81 美元

全球半導體類股在新年開局表現強勁，其中以記憶體晶片大廠領漲最為明顯。隨著人工智慧 (AI) 相關需求持續推升，加上供應偏緊，市場對記憶體價格上漲的預期升溫，帶動投資人信心回溫。南韓 SK 海力士 (SK Hynix) 與三星電子 (Samsung Electronics) 今年以來股價分別上漲約 11.5% 與 15.9%，美國記憶體大廠美光同期漲幅也約 9%。

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.10%，至每股 190.19 美元

輝達市值在短短三年內暴增至數兆美元，成為全球最有價值企業之一，但隨著 2026 年揭幕，這家人工智慧 (AI) 晶片霸主正面臨前所未有的考驗。股價自去年 10 月 29 日創下歷史新高後已回落約 9.1%，表現明顯落後標普 500 指數，市場開始質疑 AI 支出是否能長期維持，以及輝達在產業中的主導地位是否將遭侵蝕。

亞馬遜 (AMZN-US) 早盤股價上漲 0.57%，至每股 234.40 美元

亞馬遜股價周一 (5 日) 表現強勁，收盤上漲 2.9%，至 233.06 美元，盤中最高曾觸及 234 美元。雖然全天成交量略低於平均水準，但這家電子商務巨頭的市值已穩固在約 2.49 兆美元。

今日關鍵經濟數據：

美國去年 12 月服務業 PMI 終值預期 52.9，前值 54.1

美國去年 12 月綜合 PMI 終值預期 53.0，前值 54.2

華爾街分析：

傑富瑞經濟學家 Mohit Kumar 在報告中表示，美國總統川普的干預主義政權可能會加速去美元化進程，削弱其作為世界儲備貨幣的地位。他指出：「在新的政治秩序下，各國將減少對美元作為其儲備貨幣的依賴。」 Kumar 認為，分散美元風險的最佳表達方式是增持黃金及大宗金屬資產。