根據《彭博》周二 (23 日) 報導，受礦場供應中斷與美國關稅政策擾動全球貿易影響，銅價首度突破每噸 12,000 美元大關，改寫歷史新高。市場預期，美國總統川普可能對銅品項祭出關稅措施，促使進口商提前大量備貨，帶動今年銅價累計上漲約 37%，寫下 2009 年以來最大年度漲幅。

全球瘋搶銅！LME銅價首破1.2萬美元 今年狂飆37%(圖：REUTERS/TPG)

倫敦金屬交易所 (LME) 銅價一度上漲 0.9%，觸及每噸 12,031.50 美元。分析指出，關稅不確定性推升美國進口需求，導致全球供應流向出現明顯扭曲，使其他地區製造商為爭奪現貨展開競價。

即便中國需求明顯降溫，銅價漲勢仍未止歇。中國消費全球約一半的銅，被視為觀察全球工業活動的重要指標，但近期工業使用量下滑，未能有效壓抑價格走高。市場普遍預期，隨著潛在關稅時點逼近，更多銅將提前運往美國，進一步推升價格。

供給面風險同樣加劇。美洲、非洲與亞洲多座礦場出現營運中斷，引發市場對供應缺口的憂慮。德意志銀行警告，全球主要礦商今年產量恐下滑 3%，且 2026 年仍有進一步下降風險。該行指出，今年多座大型礦場遭遇重大營運挑戰，整體市場已明顯轉為供給不足。

長期以來，銅市供應風險一直是多頭論述核心，並與電動車、再生能源與人工智慧 (AI) 等領域的結構性需求成長相互呼應。花旗集團更在樂觀情境下預期，若美元走弱、且美國啟動降息循環，銅價上看每噸 15,000 美元。