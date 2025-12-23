鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-23 20:40

華爾街策略師普遍預計，隨著美國經濟成長加速，2026 年對美國股市而言將是強勁的一年，投資人焦點正從人工智慧等科技股轉向景氣循環股。

Piper Sandler 首席投資策略師 Michael Kantrowitz 指出，投資人已開始察覺經濟中景氣循環領域的改善，預期景氣循環數據將會好轉，並帶動 2026 年價值股表現出色。

策略師認為，當前支撐景氣循環股上漲的環境已近乎「完美」。這項利多要素包括：油價下跌促使美國經濟成長加速、通膨降溫有望促使聯準會降息，以及美國消費者支出持續強勁。目前市場預計聯準會在 2026 年將會降息兩次。

經濟學家預計美國明年經濟平均成長目標為 2%，聯準會預測 2026 年 GDP 成長率為 2.3%，高於先前預估的 1.8%。CFRA 更預計實質 GDP 增長 2.5%，並認為零售銷售將增長 4.1%。

CFRA 研究主管 Michael Dickson 指出，成長更快的美國經濟，將特別有利於那些獲利對經濟活動最敏感的景氣循環業務與部門。

此外，周期性股票的表現優於防禦型股票，後者是 10 月至 11 月小幅輪動以及資訊科技板塊回檔的主要受益者。高盛建構的另一個做多大宗商品以外的周期性股票、做空防禦型股票的投資組合，在過去 1 個月上漲了 10%。

CFRA 首席投資策略師 Sam Stovall 在給客戶的報告中表示：「資金輪動至非科技周期性板塊，顯示市場對經濟擴張的預期令人鼓舞。」他的公司預計 2026 年實際 GDP 增長率為 2.5%，「這主要得益於零售銷售額增長 4.1% 以及核心個人消費支出 (PCE) 下降至 2.4%。」

華爾街其他投資者則認為，周期性股票將在 2026 年成為長期贏家。 22V Research LLC 創辧人兼首席市場策略師 Dennis DeBusschere 表示，「順周期交易的持續時間應該不止一兩個季度。」