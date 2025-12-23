鉅亨網編譯段智恆 2025-12-23 20:00

根據《路透》周二 (23 日) 報導，隨著華爾街對人工智慧 (AI) 投資過熱的疑慮升高，全球投資人正將目光轉向中國 AI 產業，押注下一個「深度求索」(DeepSeek)的誕生，同時藉此分散對美國科技股的集中風險。在北京大力推動科技自主的背景下，中國 AI 相關企業正吸引更多國際資金關注。

華爾街憂AI泡沫！全球資金轉向布局中國人工智慧(圖：REUTERS/TPG)

近期，中國加速推動多家晶片業者上市，被市場視為「中國版輝達」的摩爾線程 (Moore Threads)(688795-CN) 與沐曦 (MetaX)(688802-CN) 相繼掛牌，進一步點燃投資熱度。隨著中國加碼扶植 AI 晶片產業，外資開始押注中國縮小與美國在 AI 技術上的差距，恰逢美國上市 AI 股估值過高的疑慮持續升溫。

華爾街估值疑慮升高 資金轉向中國 AI

英國資產管理公司 Ruffer 表示，已刻意降低對「美股七雄」(Magnificent Seven)的曝險，並考慮增加對阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 的投資，以強化對中國 AI 題材的布局。Ruffer 投資專家 Gemma Cairns-Smith 指出，雖然美國仍在前沿 AI 領域領先，但中國正快速縮小差距，競爭格局正在轉變。

Ruffer 透過阿里巴巴切入 AI 投資，後者不僅擁有 AI 晶片部門，也主導大型語言模型「通義千問」(Qwen)，並持續加碼雲端基礎建設。隨著中國 AI 新創接連在陸港兩地上市，投資人希望搭上 DeepSeek 快速崛起所帶動的投資熱潮。

瑞銀全球財富管理 (UBS Global Wealth Management) 本月報告將中國科技股評為「最具吸引力」，理由包括投資人尋求地理分散，以及中國在政策支持、科技自主與 AI 商業化方面具備優勢。目前，那斯達克指數本益比約 31 倍，相較之下，恆生科技指數約 24 倍，涵蓋阿里巴巴、百度 (09888-HK)(BIDU-US)、騰訊(00700-HK) 與中芯國際 (00981-HK) 等 AI 概念股。

中美科技戰催化 AI 投資 但泡沫疑慮仍在

順應這股趨勢，美國投資顧問公司 Rayliant 於 9 月協助推出在那斯達克上市的基金，讓投資人能布局「中國版的 Google(GOOGL-US)、Meta(META-US)、特斯拉 (TSLA-US) 與 OpenAI」。KraneShares 投資長 Brendan Ahern 則指出，中國 AI 晶片商寒武紀 (688256-CN) 的快速崛起，凸顯中國 AI 與半導體產業的創新速度與規模。

KraneShares 旗下、投資在騰訊、阿里巴巴與百度等中概股的 ETF(KWEB-US)，今年規模已成長至近 90 億美元。另檔聚焦中國本土科技股、涵蓋寒武紀、瀾起科技 (688008-CN) 與中微半導體 (688012-CN) 等晶片設備商的 ETF，今年資產規模也同步擴大。

不過，市場並非一面倒看多。英國 North of South Capital 投資組合經理 Kamil Dimmich 指出，目前已上市的中國晶片股幾乎缺乏估值支撐，股價表現多由市場情緒推動。