俄羅斯介入伊朗戰爭！向伊朗分享美軍坐標

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-03-07 10:24

伊朗外交部長阿拉格齊在接受美國《NBC News》採訪時直言：「伊俄的軍事交情已經不是什麼祕密了」。現在又有跡象證實這一點。

俄羅斯總統普丁。（圖：Shutterstock）

據《華盛頓郵報》周五（6 日）報導，三名熟悉情報的官員透露，俄羅斯正在向伊朗提供攻擊美軍在中東地區目標的情報，這是另一個美國主要對手參與（即使是間接參與）這場中東戰爭的第一個跡象。

這三名匿名官員稱，自伊朗戰爭開戰以來，俄羅斯已將美國軍事資產（包括軍艦和飛機）的位置告知伊朗。

這項未曾披露過的情報援助合作表明，這場迅速擴大的中東戰爭，如今又牽扯進美國的主要核武競爭對手之一。

《華爾街日報》等美媒同日也跟進報導，援引美國官員和一名前俄羅斯情報官員，稱俄羅斯正在與伊朗分享美國在中東地區軍事力量位置的情報，德黑蘭可能利用這些情報發動飛彈襲擊，這是迄今為止伊俄兩國在此輪中東戰端期間合作的最有力跡象。

一名美國官員表示，機密情報評估結果顯示，沒有明確證據表明俄羅斯向伊朗提供這些位置是為打擊美軍目標，但美方認為，俄羅斯之所以這樣做，目的很可能就在於此。相關官員稱，被共享的情報類型包括美國軍艦和軍用飛機的坐標。