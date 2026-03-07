普丁同伊朗總統通話 稱必須立即停止軍事行動

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-03-07 11:09

俄羅斯克里姆林宮新聞局周五（6 日）表示，普丁總統與伊朗總統佩澤希齊揚通話，普丁表示，必須放棄通過武力手段解決伊朗及整個中東地區問題的做法，儘快回到政治和外交調解軌道。

俄羅斯總統普丁。（圖：Shutterstock）

普丁在通話中就伊朗最高領袖哈米尼及其家屬、伊朗國家軍政高層遇襲身亡，以及大量平民傷亡再次表示深切哀悼。

俄方在通話中重申了原則性立場，包括必須立即停止軍事行動，放棄通過武力手段解決伊朗及整個中東地區問題的做法，儘快回到政治和外交調解的軌道。

俄羅斯為此正與海灣阿拉伯國家合作委員會成員國領導人保持經常性接觸。

佩澤希齊揚感謝俄羅斯支持伊朗人民捍衛國家主權和獨立，並介紹了當前衝突的最新情況。雙方商定將繼續通過多個渠道保持聯繫。

另據伊朗官方電視媒體 PressTV 報導，佩澤希齊揚當天證實，已有多個國家啟動外交調停，旨在制止美國與以色列對伊朗發動的戰爭。