2025-12-23

電動車降溫之際 福特轉進能源儲存電池

福特此次策略轉向，源於 2023 年與寧德時代簽署的磷酸鐵鋰 (LFP) 電池技術授權協議。原本用於電動車的 LFP 技術，如今將延伸至規模更大的固定式能源儲存系統，成為福特發展新業務的重要基礎。

福特技術平台與電動車系統副總裁德瑞克 (Lisa Drake) 在 12 月 15 日說明公司調整電動車策略時指出，福特早已取得在美國生產該技術的授權，加上超過百年的大規模製造經驗，使能源儲存電池成為順理成章的延伸布局。

這項布局也反映北美電池產業的結構性轉變。隨著美國總統川普削減對電動車產業的支持，電動車經濟性轉弱，部分電池製造商開始將重心轉向電網與資料中心用電池。根據《彭博新能源財經》(BloombergNEF) 預估，到 2030 年美國用電需求將成長 12%，其中超過三分之一來自資料中心。

中國技術與美國政策的微妙平衡

福特進軍大型能源儲存電池，不僅是該公司首度跨足此領域，也成為中國技術在美國產業政策中能走多遠的試金石。透過與寧德時代的合作，福特一方面能運用中國創新技術，另一方面仍可符合美國聯邦稅收抵減資格，這在拜登政府時期尚有操作空間，但在川普執政下幾乎已成不可能任務。

中國電池業者長期將美國視為重要市場，卻也深陷政治與國安爭議。今年秋天，中國電池商國軒高科 (002074-CN) 旗下子公司放棄在密西根州設廠計畫；稍早，另一家中資電池製造商 Automotive Energy Supply Corp.(AES-US)也暫停在肯塔基州的建廠工程。

福特自身亦非毫無阻力。維吉尼亞州州長楊金 (Glenn Youngkin) 曾否決福特在當地使用寧德時代技術設廠的構想；該公司在國會共和黨人與密西根州部分政界人士間也遭遇質疑。不過，福特在密西根州的電池工廠仍持續施工，預計明年啟用。

在宣布肯塔基州計畫前，福特已先行與華府溝通。由於美國能源儲存市場本就大量使用進口中國電池，加上該計畫符合川普政府「降低對關鍵中國進口依賴」的政策目標，福特認為時機成熟。該公司表示，與其持續自中國進口電池，不如支持在美國本土生產。

稅收優惠成關鍵優勢 但長期挑戰仍在

福特也在決策前徵詢潛在客戶意見，確認市場確實存在需求。公司最初選擇與寧德時代合作，正是看中 LFP 電池成本較低，有助降低電動車價格門檻；而在能源儲存領域，LFP 同樣是主流技術。

雖然川普 7 月通過的稅法削減多項清潔能源補貼，但仍保留對電池的支持。不過，新規定限制企業使用中國技術，尤其是透過授權方式。關鍵在於，這項限制僅適用於法案通過後簽署的協議，使福特既有的寧德時代合作得以豁免。財政部預計將於明年初敲定細則。

寧德時代表示，福特擴大布局屬既有授權協議的一部分，並強調將持續支持全球能源轉型，包括需求快速成長的美國市場。《彭博新能源財經》政策分析師 Derrick Flakoll 指出，在美國財政部最終規則尚未出爐前，寧德時代合作案為福特帶來「罕見的相對優勢」。

部分專家認為，美國政策制定者應支持此類授權合作，因其同時降低進口依賴、縮小與中國技術差距，並降低國安風險。約翰霍普金斯大學政治學者艾倫 (Bentley Allan) 指出，中國過去正是透過授權與技術引進，快速追趕西方清潔科技。