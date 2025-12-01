鉅亨網編譯段智恆 2025-12-24 01:00

美國民間就業市場在 12 月初展現回穩跡象。根據 ADP Research 周二 (23 日) 公布的最新每周就業數據，截至 12 月 6 日止的四周期間，美國民間企業平均每周就業人數增加約 11,500 人，顯示在政府關門期間短暫降溫後，民間就業已連續第三周維持正成長。

就業有撐！ADP數據釋回穩訊號 連三周正成長(圖：REUTERS/TPG)

ADP 數據釋就業市場回穩訊號，連三周正成長。(圖：ZeroHedge)

數據顯示，雖然就業人數增幅低於市場原先預期的約 16,250 人，但仍延續前幾周回升趨勢。前一周的平均就業人數增幅則被大幅上修至 17,500 人，使近期民間就業表現呈現波動但未轉弱的格局。若換算為單月基礎，近期民間就業人數約增加 4.6 萬人。

ADP 指出，這份「NER Pulse」屬於每周更新的初步估計，採用四周移動平均方式，反映民間就業人數的短期變化趨勢。相關數據已進行季節調整，並設有約兩周的時間落後，以提高即時就業變化的準確度，後續仍可能隨資料補齊而修正。

分析指出，近期就業數據整體呈現「低聘用、低解僱、低離職」的溫和型態，與其他勞動市場指標釋出的訊號一致。儘管部分調查型數據顯示勞動需求偏軟，但實際就業人數變化仍保持韌性，顯示企業在人力配置上趨於謹慎，而非明顯縮減人力。