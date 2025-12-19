鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-19 22:38

〈美股早盤〉科技股回神支撐盤勢！主要指數開高(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，道瓊工業指數漲近 240 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 130 點或近 0.6%，標普 500 指數漲近 0.5%，費城半導體指數漲逾 2.0%。

‌



美股期貨周五漲勢收斂，投資人一方面評估年底行情是否延續季節性支撐，另一方面也消化日銀 (日本央行 / BOJ) 升息後帶動的全球公債殖利率走升。市場在樂觀情緒與對人工智慧 (AI) 行情修正風險的疑慮之間拉鋸，盤勢震盪整理。

標普 500 指數期貨在前一日寫下本月最大單日漲幅後，周五幾乎持平；那斯達克 100 期貨小漲約 0.2%。個股方面，甲骨文盤前股價勁揚逾 4%，該公司領軍投資人簽署具約束力協議，計畫將 TikTok 美國業務納入由美方主導的合資架構，帶動市場關注。

選擇權結算在即 年底行情仍待新催化劑

周五美股將迎來假期前最後一波大型選擇權結算，美國選擇權市場名目未平倉金額高達約 7.1 兆美元，隨後市場將進入成交量偏低、消息面相對清淡的年末時段，過往經驗顯示，這類環境往往有利股市表現。

不過，近期股市走勢明顯震盪，市場一方面看好聯準會 (Fed) 未來降息前景與經濟韌性，另一方面也擔憂由 AI 題材帶動的漲勢可能面臨修正。部分策略師提醒，即便整體基本面仍具支撐，短線波動恐怕難以避免。

Santander Asset Management 歐洲策略主管 Francisco Simón 指出，推動「聖誕行情」的條件大致到位，但市場可能仍需要新的催化劑，在此情況下，若 AI 領域再出現正面消息，有助於重新點燃多頭動能。

從資金流向來看，投資人情緒仍偏樂觀。美銀 (BAC-US) 引述 EPFR Global 資料指出，截至 12 月 17 日止的一周內，美股吸引近 780 億美元資金流入，接近歷史高檔水準。科技股三周來首度重新成為資金流入來源，顯示市場對 AI 概念股估值過熱的擔憂有所降溫。美銀策略師 Michael Hartnett 認為，多頭正押注明年在降息、關稅與稅負預期下，經濟將維持「偏熱」運行。

日銀升息推升殖利率 日元續弱

債市方面，日銀總裁植田和男率領的政策委員會將基準利率調升至逾 30 年來高點，並釋出若經濟表現符合預期，緊縮循環將持續的訊號，帶動全球公債殖利率普遍走揚。

日本 10 年期公債殖利率升至 1999 年以來新高；美國 10 年期公債殖利率上揚 2 個基點至 4.15%；德國 30 年期公債殖利率則續創 2011 年以來高點。儘管如此，日元卻在主要貨幣中表現最弱，在美元轉強下持續走貶，市場對日銀未能明確交代未來升息時點與路徑感到失望。

ING 銀行策略師 Min Joo Kang 與 Chris Turner 指出，市場原本期待日銀能以偏鷹派方式升息，並進一步說明中性利率區間與後續升息路徑，但日銀與植田的說法仍相當模糊，成為市場失望的主因。

在原物料市場，油價本州邁向連續第二周下跌，投資人對供給過剩的疑慮蓋過潛在供應中斷風險，布蘭特原油本周跌幅已超過 2%。

截至台北時間周五（19 日）22 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.42%，至每股 485.40 美元

最新報導顯示，SpaceX 一直是特斯拉 Cyber​​truck 的重要買方勢力，也是最大買家之一。報導稱，這家太空探索超級獨角獸——同樣是由馬斯克創立並掌舵的航太發射公司 SpaceX 可能已經購買了價值數千萬美元的 Cyber​​truck。

甲骨文 (ORCL-US) 早盤股價上漲 5.14%，至每股 189.29 美元

字節跳動旗下的 TikTok 已簽署協議，將其美國實體出售給一家由甲骨文等美​​國投資者控制的合資企業。這筆交易預計將於 1 月 22 日完成。此外，密西根州監管機構批准為甲骨文和 OpenAI 計劃建設的大規模資料中心專案提供電力。

Coinbase(COIN-US) 早盤股價上漲 1.82%，至每股 243.56 美元

美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase 日前正式對康乃狄克州、伊利諾州及密西根州提起訴訟，旨在挑戰這些州政府試圖監管或禁止「預測市場」的行為。這場法律行動的核心在於管轄權之爭：Coinbase 主張，預測市場應由美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 統一監管，而非由各州博弈監管機構介入。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

高盛日前發布報告稱，預計到 2026 年 12 月，金價將在基本假設下上漲 14% 至每盎司 4,900 美元，並指出由於私人投資者多元化配置可能擴大，金價存在上行風險。