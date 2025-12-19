鉅亨網編譯段智恆 2025-12-19 20:40

《CNBC》周五 (19 日) 報導，美國總統川普持續推進聯準會 (Fed) 主席人選面試程序。根據白宮高層官員說法，Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 近日與川普會面時表現「相當不錯」，雙方深入討論就業市場與創造工作機會等議題，相關對話也被解讀為川普在考量下一任 Fed 主席時，對勞動市場的關注度正在提高。

華勒面試表現獲肯定 Fed 主席人選縮至 4 人

白宮官員透露，華勒近日在川普官邸接受 Fed 主席職位面試，並獲得「強而有力的面試表現」評價。這場會談於川普周三晚間發表經濟談話前不久結束，與會者包括財政部長貝森特 (Scott Bessent)、白宮幕僚長威爾斯(Susie Wiles) 與副幕僚長史卡維諾(Dan Scavino)。

官員指出，目前 Fed 主席候選名單已縮減至 4 人，分別為國家經濟委員會主任哈塞特 (Kevin Hassett)、前 Fed 理事華許(Kevin Warsh)、華勒，以及貝萊德(BCS-US) 投資長瑞德 (Rick Rieder)。其中，瑞德預計將於年底最後一周在佛州海湖莊園接受面試；Fed 理事鮑曼(Michelle Bowman) 則已退出競逐。

白宮官員強調，對華勒面試的正面評價，並不代表他已成為最終人選，整個遴選流程仍在進行中，且是「高度有組織、有程序」的安排。

就業市場成面談重點 川普否認干預利率疑慮

官員表示，川普與華勒在會談中深入討論勞動市場與促進就業的可能作法，顯示外界對川普尋求「聽命於總統、配合降息」的 Fed 主席人選之批評並不完全準確。官員指出，川普對候選人的討論內容涵蓋多項經濟議題，而非僅聚焦利率政策。

川普日前接受《華爾街日報》(WSJ) 訪問時曾表示，Fed 主席應與他就利率政策進行溝通，但並非要求完全照辦。川普也於白宮橢圓形辦公室公開肯定華勒，稱其為「資深、我很熟悉的人」，並提及自己曾於 2019 年提名華勒出任 Fed 理事。

儘管如此，官員重申，目前尚無跡象顯示任何候選人已明顯領先，川普尚未做出最終決定。

華勒對就業偏鴿立場浮現 川普強調民間就業成績

在面試前，華勒於紐約耶魯執行長高峰會接受《CNBC》訪問時表示，隨著通膨趨緩與就業市場疲軟，利率未來可能較目前水準下調 50 至 100 個基點。他也曾於 7 月 Fed 維持利率不變時投下反對票，之後 Fed 自 9 月起累計降息 75 個基點，被市場視為具前瞻性的判斷。

近期 11 月就業報告顯示，美國失業率由 9 月的 4.4% 升至 4.6%，新增就業人數成長明顯放緩。川普在周三演說中則強調，自其上任以來，美國就業人數創歷史新高，且新增工作「100% 來自民間企業」。數據顯示，今年 1 月以來，民間企業新增 68.7 萬個職位，政府部門則因裁員減少 18.8 萬人。