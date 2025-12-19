鉅亨網編譯段智恆 2025-12-19 20:03

升息不再是利多？日元一路滑向干預警戒區(圖：REUTERS/TPG)

日銀升息不夠鷹派 日元跌勢未止

日元周五大幅走貶，市場解讀日銀升息力道不足，難以支撐匯價。日銀如預期將政策利率由 0.5% 調升至 0.75%，但由於決策早已被市場消化，反而引發「利多出盡」賣壓。

歐洲盤後段，美元兌日元一度上漲近 1.2%，報 157.365 日元，創下 10 月初以來最大單日漲幅，也是近一個月高點。歐元兌日元升至 183.25 日元，改寫歷史新高；英鎊兌日元一度上漲 1.22%，至 210.58 日元，創 2008 年以來新高。

日銀在聲明中仍維持通膨展望，認為基礎通膨將於截至 2027 會計年度的三年預測後段，逐步向 2% 目標靠攏，並重申即便升息後，實質利率仍處於「顯著偏低」水準，若經濟與通膨符合預期，將持續推動緊縮政策。不過，相關表述未能阻止日元跌勢。

逼近 155 關卡 市場重新評估官方干預風險

隨著美元兌日元再度走高，市場重新留意日本政府是否可能進場干預。交易員指出，日元在 11 月跌破 155 關卡後，官方干預風險已明顯升高。

日本上一次實際干預匯市是在 2024 年 7 月，當時美元兌日元升至 161.96，創 1980 年代中期以來新高，迫使東京當局出手支撐匯價。

三菱日聯金融集團（MUFG）歐非中東區全球市場研究主管 Derek Halpenny 指出，近期市場對利率預期轉趨強化，使得這次升息不足以扭轉日元賣壓。他表示，日元需要更高的短期利率支撐，但植田並未釋出任何足以推升利率的訊號，隨著年末假期來臨，官方干預風險正變得更為現實。

歐英央行立場分歧 主要貨幣走勢震盪

在其他主要貨幣方面，美元隔夜曾因美國通膨數據意外下滑而短暫走弱，但市場對數據可靠性存疑，因統計作業受到美國政府停擺影響，美元跌勢很快收斂。

英鎊兌美元回吐早盤漲幅，報 1.3374 美元。英國央行 (BOE) 如預期將利率下調至 3.75%，但投票結果比市場原先預期更為接近，可能限制未來進一步寬鬆的空間。

歐元兌美元持平於 1.1717。歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德未提供前瞻指引，並表示所有政策選項仍在檯面上，回應內部偏鷹派成員的壓力。歐洲央行維持政策利率於 2% 不變。

此外，歐盟領袖決定改以舉債方式，為未來兩年對烏克蘭的防務支出提供資金，而非動用遭凍結的俄羅斯資產。ING 全球總體經濟研究主管 Carsten Brzeski 指出，市場能區分因戰爭凍結的俄羅斯資產，與其他外資在歐洲的投資，不致削弱歐元地位。