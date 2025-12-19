鉅亨網編譯段智恆 2025-12-19 21:30

根據《路透》周五 (19 日) 報導，丹麥航運巨頭馬士基 (Maersk) 表示，旗下貨櫃船日前成功通過紅海與曼德海峽 (Bab el-Mandeb Strait)，為近兩年來首度完成相關航程，顯示航運業者正重新評估是否重返這條關鍵國際貿易航道。

繞非洲要結束了？馬士基近兩年來首度紅海試航(圖:Reuters/TPG)

馬士基周五指出，該公司一艘名為 Maersk Sebarok 的船舶已於周四與周五完成航行。不過，馬士基強調，目前尚未計畫全面重啟紅海與蘇伊士運河航線，僅考慮以「循序漸進」方式，逐步恢復相關航行安排，並未進一步說明後續具體計畫。

自 2023 年 12 月起，馬士基與赫伯羅德 (Hapag-Lloyd) 等多家全球航運公司，因葉門「青年運動」(Houthi) 武裝組織在紅海一帶攻擊商船，紛紛將船舶改道非洲好望角。青年運動當時宣稱，相關行動是為聲援加薩地區的巴勒斯坦人。紅海與蘇伊士運河向來是連結亞洲與歐洲最快捷的海運路線，改道後的航程往往增加數周，推升整體運輸時間與成本。

隨著加薩戰事達成停火，市場對航運秩序逐步恢復的期待升溫。分析指出，若馬士基最終重返蘇伊士運河航線，可能對航運市場產生連鎖影響，因改道所帶來的運力吃緊，已在過去一段時間內推升運價水準。

馬士基在聲明中表示，雖然此次通行象徵重要進展，但並不代表公司已準備將東西向航線全面調回經由蘇伊士運河的路徑，目前也沒有安排額外航次。

國際船東協會 BIMCO 首席航運分析師 Niels Rasmussen 指出，若紅海與蘇伊士運河恢復常態通行，全球船舶需求可能因此下降約 10%。他認為，航運市場前景正籠罩在「是否回歸蘇伊士航線」的不確定性之中。