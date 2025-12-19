鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-19 19:10

距離耶誕節只剩一周，目前看來，標普 500 恐怕難以上演傳統的「耶誕行情」，展望 2026 年，市場氣氛也不見得樂觀。

目前策略師對 2026 年的看法依然偏樂觀，多數預期標普 500 將有偏高個位數、或雙位數百分比的漲幅。

但近期的股市波動可能正在削弱投資人信心。標普 500 指數 12 月迄今是下跌的，讓人懷疑能否在本月剩餘的交易日收復失土。

市場中也有為數不多、但引人關注的一種押注：2026 年可能出現和今年春季對等關稅風波一樣嚴重，甚至更糟的市場拋售。

市場隱含定價

TS Lombard 首席美國經濟學家 Steven Blitz 指出，根據選擇權交易，市場隱含 2026 年股市下跌 30% 的機率約為 10%。他觀察 2026 年 12 月的賣權——賦予持有人在未來特定日期以固定價格出售資產的權利，顯示市場對重大跌幅已有部分定價。

Blitz 寫道，自二戰以來，標普 500 平均每 12.7 年會出現一次跌幅至少 30% 的情況。他提醒：「若 2026 年出現 30% 跌幅，顯然是提前發生了，但永遠要記得平均數的迷思。」

他並指出，歷史上最短的 30% 以上跌幅間隔，發生在 1968 年至 1973 年。若將標準放寬至 20% 以上，拋售發生頻率更高。

市場對 2026 年看法樂觀，除了人工智慧 (AI)，還包括近期強勁的企業財報與經濟數據。但 Blitz 認為，人們實際上無法完全掌握 2026 年的經濟全貌，尤其是在關稅政策全年歷經多次變動的情況下。

Blitz 說：「這個預測隱含的假設是，聯準會 (FED) 正為可能的高通膨結果鋪路，因為他們正在逐步放寬政策、促進經濟改善。我樂見高成長、高通膨的情境發生，但當前景看似顯而易見時，事情往往不會往那個方向發展。」

機構看法

花旗 (Citi) 是少數仍看好標普 500 明年上漲的機構之一。花旗全球首席經濟學家 Nathan Sheets 在近期播客中指出，市場普遍假設新任 Fed 主席會延續鮑爾目前的作法，這在某種程度上合理，「但這也是另一個不確定性來源」，而他並非唯一擔心 Fed 獨立性的專家。

德意志銀行 (Deutsche Bank) 全球宏觀及主題研究主管 Jim Reid 是最樂觀的策略師，但也意識到市場風險。他指出，57% 受訪者在德銀 2026 年全球市場調查中，把科技泡沫破裂列為最大風險——這在歷史上尚屬首例。第二大風險是，新任 Fed 主席若大幅降息，可能引發市場動盪。

Reid 倒認為不必過度擔心，因為新任 Fed 主席不太可能強行推動降息。

此外，他指出，市場對科技泡沫的高度關注，反而代表投資人並非過度樂觀，而是相對謹慎。Reid 還強調：「如今的 AI 領導企業，無論是個別規模還是系統重要性，都遠超過 2000 年幾乎任何一檔股票。」

中場休息？

技術面也缺乏短期支撐，Renaissance Macro Research 首席市場技術分析師 Jeffrey deGraaf 指出，標普 500 在 10 月及本月稍早漲到高點後停滯，周三收盤還曾跌破上升中的 50 日均線，代表目前行情缺乏動能、走勢凌亂。

當然，這對一個已經交出雙位數漲幅的老牛市來說，可能只是再自然不過的中場休息。