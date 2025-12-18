摩根大通：AI炒作已見頂 2026年將回歸「獲利」本質

鉅亨網編譯陳又嘉 2025-12-18 08:50

據《Benzinga》，生成式人工智慧 (AI) 在 2025 年主導市場敘事，但實際帶來的財務回報並未跟上炒作熱度。摩根大通 (JPMorgan) 在最新的 2026 年展望中，結合最新的 CEO 調查數據指出，市場正重新校準預期，焦點正從 AI 應用轉向「AI 是否真的能帶來獲利」。

摩根大通示警AI炒作已見頂，2026年將回歸獲利本質(圖：Shutterstock)

生成式 AI 未達 CEO 預期

‌



PwC 最新的全球 CEO 調查涵蓋 109 個國家、超過 4,700 名高階主管，結果顯示明顯的「預期落差」。儘管有超過 40% 的 CEO 在 2025 年初預期生成式 AI 將推升營收，近一半預期能帶動獲利能力，但到了年底，僅約三分之一受訪者表示在這兩項指標上看到顯著成效。雖然營運效率確實有所改善，但成果仍低於原先的期待。

摩根大通的解讀並非認為 AI 投資方向錯誤，而是「變現速度慢於預期」。AI 的採用進展相當快速，但要將其轉化為營收成長與利潤擴張，難度明顯高於原先市場預估。

這樣的落差正在改變企業決策行為。摩根大通指出，董事會與財務長正更嚴格要求投資報酬率 (ROI)，偏好財務成果更明確的專案，而非無止盡的實驗性投入。單純的成長已不再足夠，必須同時具備獲利與利潤紀律。

在此背景下，估值框架也開始收緊。像是 40 法則 (Rule of 40) 以及摩根大通更嚴格的 X 法則 (Rule of X) 重新成為重要的篩選標準，而不再只是事後參考指標。

為何 2026 年將截然不同

對 2026 年的啟示相當明確：AI 敘事仍然重要，但已無法自動換來估值溢價。投資人正轉向那些能夠同時展現創新能力與穩定獲利動能的企業。