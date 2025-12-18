search icon



摩根大通：AI炒作已見頂 2026年將回歸「獲利」本質

鉅亨網編譯陳又嘉

據《Benzinga》，生成式人工智慧 (AI) 在 2025 年主導市場敘事，但實際帶來的財務回報並未跟上炒作熱度。摩根大通 (JPMorgan) 在最新的 2026 年展望中，結合最新的 CEO 調查數據指出，市場正重新校準預期，焦點正從 AI 應用轉向「AI 是否真的能帶來獲利」。

cover image of news article
摩根大通示警AI炒作已見頂，2026年將回歸獲利本質(圖：Shutterstock)

生成式 AI 未達 CEO 預期


PwC 最新的全球 CEO 調查涵蓋 109 個國家、超過 4,700 名高階主管，結果顯示明顯的「預期落差」。儘管有超過 40% 的 CEO 在 2025 年初預期生成式 AI 將推升營收，近一半預期能帶動獲利能力，但到了年底，僅約三分之一受訪者表示在這兩項指標上看到顯著成效。雖然營運效率確實有所改善，但成果仍低於原先的期待。

摩根大通的解讀並非認為 AI 投資方向錯誤，而是「變現速度慢於預期」。AI 的採用進展相當快速，但要將其轉化為營收成長與利潤擴張，難度明顯高於原先市場預估。

這樣的落差正在改變企業決策行為。摩根大通指出，董事會與財務長正更嚴格要求投資報酬率 (ROI)，偏好財務成果更明確的專案，而非無止盡的實驗性投入。單純的成長已不再足夠，必須同時具備獲利與利潤紀律。

在此背景下，估值框架也開始收緊。像是 40 法則 (Rule of 40) 以及摩根大通更嚴格的 X 法則 (Rule of X) 重新成為重要的篩選標準，而不再只是事後參考指標。

為何 2026 年將截然不同

對 2026 年的啟示相當明確：AI 敘事仍然重要，但已無法自動換來估值溢價。投資人正轉向那些能夠同時展現創新能力與穩定獲利動能的企業。

在這輪循環的下一階段，光靠信念已經不夠，最終還是得由「數字」來說話。


