鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-18 20:00

根據德意志銀行於 12 月中旬，對全球投資者和市場參與者進行的最新全球市場調查，與人工智慧 (AI) 相關的估值風險，已成為 2026 年市場穩定性面臨的最大單一威脅。

這份蒐集了 440 份回應的調查顯示，有高達 57% 的受訪者認為，由於對 AI 的熱情消退導致科技股估值暴跌，是明年市場面臨的最大風險。

德意志銀行策略師 Jim Reid 指出，在對來年的最大風險評估中，「AI / 科技泡沫風險，遠遠超過所有其他因素」。

AI 風險與其他被認為的威脅之間存在巨大差距。受訪者提出的第二大擔憂，僅占 27%，是新任聯準會主席可能推動激進降息，並引發市場動盪的風險。緊隨其後的是對私人資本市場危機的擔憂，為 22%，以及公債殖利率可能超出預期上升的可能性，占 21%。

此外，由於頑固的通膨迫使中央銀行意外升息的風險排名第五，有 15% 受訪者選擇。

儘管 AI 風險在排名中占據主導地位，但調查結果表明，美國科技股的泡沫擔憂在過去一年中並未實質性加劇。Reid 表示，儘管美國科技股的泡沫風險認知仍然很高，但在 2025 年期間增加不多，並且低於去年 9 月和 2021 年所見的水準。受訪者將美國科技股的泡沫風險評級定為 10 分中的 7 分左右，這高於其他主要資產類別。

在投資者偏好方面，調查顯示出對美國科技巨頭的高度謹慎態度。約有 71% 的受訪者表示，他們更願意將退休金投資於美國股市的其他部分，而非「七巨頭」，這種偏好自 2024 年 7 月以來大致保持穩定。然而，在這段期間，美股七巨頭上漲了約 25%，相比之下，其餘指數的漲幅約為 16%。