鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-17 15:00

MarketWatch 報導，花旗研究 (Citi Research) 全球總經策略團隊針對 2026 年提出多項交易建議，包括看好人工智慧 (AI) 和金融股、投資銅相關資產，但也提醒，股票和債券在期中選舉年通常表現不佳。

花旗2026年交易策略出爐：做多AI和金融股、押寶銅礦 (圖:Shutterstock)

AI 交易仍看多

花旗團隊提出的建議之一，是針對 AI 交易持續帶動那斯達克 100 指數上漲做出槓桿押注。該團隊建議買進 2026 年 12 月到期的價外買權 (out-of-the-money call options)。

他們認為，只要資本支出持續成長，而金融體系流動性充足，投資人就有充分時間繼續追逐 AI 泡沫。

花旗團隊說：「我們預期 AI 泡沫在 2026 年可能進一步擴張。主要的類股輪動通常在泡沫見頂之後、而非之前發生的。雖然多元化策略明年仍有幫助，但科技類股應該仍是多頭布局的一部分。」

金融股展望佳

類股輪動方面，Citi 全球宏觀策略與資產配置主管 Dirk Willer 和其團隊指出，金融等景氣循環類股有望與科技同步上漲。

他們指出，這並非真正的輪動，而是牛市進入第四年時的多頭擴張。該團隊認為：金融類股表現將優於防禦型的消費必需品板塊，建議加碼配置金融、減碼消費必需品。

花旗團隊認為，景氣循環性類股在經濟再膨脹 (reflation，通膨與經濟成長同步回溫) 的環境中表現良好」。

期中選舉年

但花旗警告，鑒於美國 2026 年 11 月將舉行期中選舉，通常在選舉年，股票和債券表現不佳，尤其在執政黨保有國會控制權的情況下更是如此，通常第 3 季表現會格外弱勢。

大宗商品看多銅

針對大宗商品，花旗團隊認為，基於 2026 年全球經濟成長加速的預測，建議做多銅，例如買入銅期貨或銅期貨買權，或是投資與銅相關的 ETF。

對聯準會預期

對於聯準會 (Fed) 人事變動，花旗團隊認為，美國總統川普選出的下一任 Fed 主席，不至於削弱 Fed 獨立性。

但是在降息預期發酵下，花旗團隊認為，Fed 政策可能讓明年經濟過熱，到下半年推升通膨壓力。這可能導致投資人要求持有長天期美國公債需附帶更高報酬，也就是更高的「期限溢價」(term premiums)，進而抑制公債價格。

跨資產交易

最後，花旗團隊也提出一個有趣的跨資產交易策略：做多 AI 交易，放空 AI 信用。

花旗的策略師預期，AI 行情可能持續推升標普 500 指數。