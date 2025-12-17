花旗2026年交易策略出爐：做多AI和金融股、押寶銅礦
鉅亨網編譯余曉惠
MarketWatch 報導，花旗研究 (Citi Research) 全球總經策略團隊針對 2026 年提出多項交易建議，包括看好人工智慧 (AI) 和金融股、投資銅相關資產，但也提醒，股票和債券在期中選舉年通常表現不佳。
AI 交易仍看多
花旗團隊提出的建議之一，是針對 AI 交易持續帶動那斯達克 100 指數上漲做出槓桿押注。該團隊建議買進 2026 年 12 月到期的價外買權 (out-of-the-money call options)。
他們認為，只要資本支出持續成長，而金融體系流動性充足，投資人就有充分時間繼續追逐 AI 泡沫。
花旗團隊說：「我們預期 AI 泡沫在 2026 年可能進一步擴張。主要的類股輪動通常在泡沫見頂之後、而非之前發生的。雖然多元化策略明年仍有幫助，但科技類股應該仍是多頭布局的一部分。」
金融股展望佳
類股輪動方面，Citi 全球宏觀策略與資產配置主管 Dirk Willer 和其團隊指出，金融等景氣循環類股有望與科技同步上漲。
他們指出，這並非真正的輪動，而是牛市進入第四年時的多頭擴張。該團隊認為：金融類股表現將優於防禦型的消費必需品板塊，建議加碼配置金融、減碼消費必需品。
花旗團隊認為，景氣循環性類股在經濟再膨脹 (reflation，通膨與經濟成長同步回溫) 的環境中表現良好」。
期中選舉年
但花旗警告，鑒於美國 2026 年 11 月將舉行期中選舉，通常在選舉年，股票和債券表現不佳，尤其在執政黨保有國會控制權的情況下更是如此，通常第 3 季表現會格外弱勢。
大宗商品看多銅
針對大宗商品，花旗團隊認為，基於 2026 年全球經濟成長加速的預測，建議做多銅，例如買入銅期貨或銅期貨買權，或是投資與銅相關的 ETF。
對聯準會預期
對於聯準會 (Fed) 人事變動，花旗團隊認為，美國總統川普選出的下一任 Fed 主席，不至於削弱 Fed 獨立性。
但是在降息預期發酵下，花旗團隊認為，Fed 政策可能讓明年經濟過熱，到下半年推升通膨壓力。這可能導致投資人要求持有長天期美國公債需附帶更高報酬，也就是更高的「期限溢價」(term premiums)，進而抑制公債價格。
跨資產交易
最後，花旗團隊也提出一個有趣的跨資產交易策略：做多 AI 交易，放空 AI 信用。
花旗的策略師預期，AI 行情可能持續推升標普 500 指數。
然而考量到投資人仍擔憂信用風險，與甲骨文 (ORCL-US) 債務及其他 AI 相關債券掛鉤的信用違約交換 (CDS) 利差可能持續上升。在這種情境下，建議做多標普 500 指數，同時做多追蹤一籃子投資級 CDS 合約的指數。
- 供需版圖大洗牌！三大原物料正改寫全球節奏
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI還沒退燒！花旗看好後市 估明年底標普500指數上看7700點
- 小摩看好2026半導體投資 博通、今年大漲170%的美光等六檔皆入選
- 半導體分析師點名：2026年最值得買進6檔晶片股
- 高盛上修銅價預測 估2026年續處高檔
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇