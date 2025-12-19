鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-19 15:30

MarketWatch 報導，在聯準會 (Fed) 降息、通膨壓力降溫以及勞動力市場放緩的背景下，債券可望在 2025 年寫下近五年來最佳表現，然 2026 年的表現恐怕不會同樣亮眼。

債市交出五年最佳成績單 兩大變數考驗2026年表現 (圖:Shutterstock)

根據道瓊市場數據，截至周四 (18 日)，追蹤美國公債、政府相關債券、公司債，以及不動產抵押貸款證券與資產抵押證券的「彭博美國綜合債券指數」(Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index)，2025 年以來報酬率已超過 7%。相較之下，該指數在 2024 年報酬率為 1.25%，2023 年為 5.5%。

‌



更早在 2022 年，Fed 為了對抗通膨，展開近 40 年來最激進的升息循環，導致債市大幅下挫，當年彭博美國綜合債券指數下跌逾 13%，創下史上最差表現。

雖然今年這波債券漲勢亮眼，但專家認為，投資人不應期待 2025 年的動能得以完整延續到 2026 年。

Fed 降息不定、債券價格已高

首先，部分市場人士對 Fed 能否在 2026 年繼續大幅降息抱持懷疑態度。此外，美國公債殖利率今年已大幅下滑，意味著現在進場買債的價格吸引力相對較低——債券殖利率與價格呈反向關係，價格上漲時，殖利率下滑。

10 年期美國公債殖利率具指標性意義，影響範圍涵蓋房貸、車貸、公司債以及政府借款成本，該殖利率今年已從 1 月約 4.58% 下滑至目前的 4.12%，代表價格反向上漲，市場對進一步降息的預期，加上美國經濟放緩的跡象，都推升債券價格。

Schwab 金融研究中心固定收益研究與策略主管 Collin Martin 說：「今年對債券來說是個好年，原因是有正向的利息收入，以及價格上漲。」

他指出，投資人「一方面受惠於年初仍處於高檔的殖利率，使得利息收入水準高於過去很長一段時間」，但另一方面，「隨著 Fed 降息帶動殖利率逐步下滑，也推升了債券價格」。

2024 年底與 2025 年初，市場曾擔憂川普的關稅與貿易政策可能重新推升通膨，甚至引發債市拋售潮，導致殖利率走高。但實際上，通膨表現仍然穩定，使 Fed 能將注意力轉向就業市場。今年以來，Fed 已連三次降息 1 碼，以支撐勞動力市場。

周四公布的 11 月通膨數據顯示，消費者物價指數 (CPI) 年增率為 2.7%，和 9 月的 3% 年增幅相比趨於和緩。

在許多投資人的投資組合中，債券扮演「壓艙石」角色，提供穩定性、收益與分散效果，理論上能在股市下跌時，提供一定程度的保護。

2026 年仍值得持有債券

即使 2026 年債券價格漲幅不若 2025 年亮眼，投資人仍至少有一個充分理由將債券納入投資組合。

Schwab 的 Martin 說：「我們認為，持有債券的主要原因在於它們提供的收益，而不是長期價格上漲的潛力。我們仍認為，債券可以提供分散效果與長期穩定性，也沒有放棄 60/40 投資組合的概念。」

債券仍是經典 60/40 投資組合的重要一環，這種配置適合多數為退休儲蓄的投資人，其中 60% 配置於股票、40% 配置於債券。債券的報酬來源包括定期利息收入，以及可能出現的價格上漲。到期時，債券則以面值償還。

此外，Martin 也指出，「我們認為明年仍會是表現不錯的一年」，只是「不確定報酬是否能像今年一樣高、一樣強」。換句話說，債券仍有望帶來正報酬，但「未必能複製今年的亮眼表現」。

紐約 InTouch Capital Markets 資深外匯分析師 Daniel Tenengauzer 則指出，儘管債券正邁向 2020 年以來最佳年度表現，但「當前的環境與當年已大不相同」。

他表示，五年前「全球陷入衰退，債券因市場押注財政刺激而大漲，當時目標相當明確」。

如今，Tenengauzer 認為，在經濟仍穩健的情況下，不論是 Fed 或川普政府是否還能推出足以產生實質影響的額外刺激措施，都存在不確定性。這類政策反而可能重新點燃仍然頑強的通膨，成為看多債市的一大風險。