特斯拉股價本周二寫下今年來新高，近四周累計上漲約 20%。若自 4 月 8 日、川普政府關稅政策引發市場恐慌時的低點起算，股價至今已反彈 111%，躋身標普 500 指數今年表現前 20 名之列。市場普遍認為，這波漲勢反映投資人對馬斯克在人工智慧 (AI)、自駕與機器人領域藍圖的信心，儘管特斯拉核心汽車業務仍面臨挑戰。

估值飆升引質疑 「馬斯克溢價」成焦點

在股價大漲帶動下，特斯拉估值迅速攀升。以未來 12 個月預估獲利計算，特斯拉本益比高達 214 倍，為標普 500 成分股中第二高，僅次於華納兄弟探索 (Warner Bros Discovery)(WBD-US)，並明顯高於另一檔高本益比個股 Palantir(PLTR-US)。

First New York 投資組合經理 Vikram Rai 直言，這樣的估值「毫無道理」，並指出該公司已在今年稍早出清特斯拉持股。市場人士認為，投資人實際上是在為馬斯克的長期願景買單，而非當前的基本面。不過，特斯拉方面未回應相關置評請求。

SpaceX IPO 在望 投資人是否轉向？

隨著 SpaceX 可能於明年上市，投資人可望出現另一個「馬斯克概念」的投資管道。SpaceX 正規畫進行內部持股交易，估值上看 8,000 億美元，若啟動首次公開發行 (IPO)，規模將創下史上之最。

部分分析師認為，這可能對特斯拉股價造成分流壓力。Horizon Investments 分析師 Dmitry Shlyapnikov 指出，部分投資人持有特斯拉，是為了參與馬斯克的構想，而非汽車製造本身，一旦有 SpaceX 可選，資金可能轉移。

但也有不同看法。50 Park Investments 執行長 Adam Sarhan 表示，馬斯克旗下公司若取得重大里程碑，往往會同步提振其他事業的市場情緒，SpaceX 上市反而可能為特斯拉帶來新一波關注。

多空交鋒 基本面能否支撐高評價？

彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence) 分析師 Steve Man 指出，市場目前已開始將 SpaceX 的想像題材反映在特斯拉股價上，兩家公司未來任務彼此連結，包括 Optimus 機器人與星鏈 (Starlink) 衛星系統等構想。然而，質疑者仍指出，特斯拉銷售成長放緩、獲利下滑，是否足以支撐高估值，仍有疑慮。

Zacks Investment Management 投資經理 Brian Mulberry 則看好特斯拉在自駕與機器人領域的成長潛力，認為公司未來兩至三年獲利有望維持 30% 至 35% 的成長。Needham 分析師 Chris Pierce 也指出，投資人未必在特斯拉與 SpaceX 之間做「二選一」，而是可能同時押注兩家公司。