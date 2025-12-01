鉅亨網編譯段智恆 綜合外電(圖：REUTERS/TPG) 2025-12-19 01:19

綜合外媒周四 (18 日) 報導，知名激進派投資人艾略特投資管理公司 (Elliott Investment Management) 已悄悄建立對運動服飾品牌露露檸檬 (Lululemon Athletica) 的持股，投資金額超過 10 億美元，並積極介入公司高層人事布局，提出潛在執行長人選，消息曝光後，露露檸檬股價周四早盤一度上漲約 6%。

從股價走勢來看，露露檸檬自 2023 年 12 月創高後一路回落，累計跌幅約 68%，股價水準已接近疫情期間低點，市場普遍認為，評價修正與營運調整空間，正是行動派投資人艾略特選擇此時進場的重要原因。

露露檸檬自 2023 年 12 月創高後一路回落，累計跌幅約 68%，股價水準已接近疫情期間低點。(圖：ZeroHedge)

知情人士指出，艾略特正與前雷夫羅倫公司 (Ralph Lauren) 財務長兼營運長尼爾森 (Jane Nielsen) 合作，視其為接掌露露檸檬的新任執行長人選。尼爾森曾於 2016 年至今年 4 月任職於雷夫羅倫，並曾在 Coach 與百事公司 (PEP-US) 擔任高階財務職務，具備豐富零售與品牌經營經驗。

露露檸檬上周宣布，現任執行長麥唐納 (Calvin McDonald) 將於明年 1 月 31 日卸任，結束其長達數年的領導任期。公司表示，董事會已聘請「頂級獵才公司」展開新任執行長遴選作業。這項人事異動發生之際，創辦人威爾森 (Chip Wilson) 近期多次公開批評公司表現，直言露露檸檬正陷入「自由落體式下滑」。

近年來，露露檸檬面臨的競爭環境日益激烈，不僅品牌定位遭質疑，市場也出現 Vuori、Alo Yoga 等新興運動休閒品牌分食市占率。市場人士指出，公司在產品品質、品牌稀釋與營運節奏上的問題，已逐步侵蝕其在美國本土市場的成長動能。

儘管如此，露露檸檬近期公布的第三季財報顯示，中國市場帶動業績優於預期，並改善部分投資人情緒。高盛分析師 Brooke Roach 認為，管理層近期提出更清晰的三大行動支柱，涵蓋門市體驗改善、新產品推出與供應節奏調整，有助於重振品牌動能；同時，執行長即將更替，也為公司帶來引入新視角與加速改革的契機。