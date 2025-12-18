鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-18 20:22

英國央行 (BOE) 周四 (18 日) 宣布降息，在今年最後一次貨幣政策決策中，以些微差距將基準利率調降 1 碼 (25 個基點) 至 3.75%，為英國家庭在耶誕節前帶來利多，同時也反映決策官員對通膨降溫與經濟動能轉弱的最新評估。

年底送暖！英國央行降息1碼 基準利率降至3.75%(圖：REUTERS/TPG)

英國央行 9 人組成的貨幣政策委員會 (MPC) 以 5 比 4 表決通過降息，這也是央行今年第四次調降利率。經濟學家普遍預期此次行動，背景包括經濟成長疲弱、就業市場降溫，以及通膨回落速度快於原先預估。不過，決策過程依舊高度分歧，顯示央行內部對後續政策方向仍存不同看法。

通膨降溫支撐降息 政策分歧仍深

英國央行表示，儘管通膨仍高於 2% 的政策目標，但短期內可望更快回落。最新數據顯示，英國 11 月通膨率降至 3.2%，創 8 個月來低點，也低於央行先前預測水準。央行預期，明年春季通膨將進一步向目標靠攏。

在此次會議中，英國央行總裁貝里 (Andrew Bailey) 轉向支持降息，與偏鴿派委員站在同一陣線。央行在聲明與會議紀錄中指出，現有證據顯示，借貸成本可能在 2026 年持續下降，但未來每一次是否進一步寬鬆，決策將變得更加「勢均力敵」。

貝里強調，利率仍處於「逐步下行」的軌道，但隨著政策逐漸接近中性利率，也就是既不刺激、也不壓抑經濟與通膨的水準，後續行動將更加審慎。部分官員也指出，薪資成長仍是影響通膨前景的重要變數，需持續密切觀察。

央行同時警告，英國經濟動能仍然偏弱，預估 2025 年第四季國內生產毛額 (GDP) 可能陷入停滯，儘管央行認為經濟的基本體質並未出現明顯惡化。

市場反應平靜 2026 年降息路徑未定

市場對降息反應相對冷靜。決議公布後，英鎊兌美元大致持平，英國股市富時 100 指數變化不大；10 年期英國公債殖利率小幅上揚，短天期殖利率也同步回升，顯示投資人更關注央行對未來政策的指引，而非單次降息本身。

英國財政大臣里夫斯 (Rachel Reeves) 對央行決策表示歡迎，指出降息有助於緩解生活成本壓力，並形容這是去年 7 月大選以來第 6 次降息，為近 17 年來最快的降息步調。不過，她也坦言，政府在降低生活成本方面「仍有更多工作要做」。

展望 2026 年，經濟學家普遍預期，若通膨持續降溫、就業市場進一步放緩，英國央行仍有空間在明年初再度降息。

摩根大通 (JPM-US) 預估，英國央行可能在 3 月與 6 月各降息 1 碼，將利率降至 3.25%；摩根士丹利則預期，最快可能在 2 月再度出手，但屆時政策訊號仍將偏向保守。