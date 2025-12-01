鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-26 00:12

總統賴清德今 (25) 日下午前往桃園機場第三航廈北廊廳啟動典禮。賴清德除了感謝行政團隊充分掌握三航廈各項工程進度，及時妥善解決問題，也期許第三航站區將於 2027 年如期完成啟用，持續以「韌性、智慧、永續」三大主軸，推動桃機轉型升級，在 2045 年達到客運量 8,300 萬人次、貨運量 385 萬噸、航機起降 43.5 萬架次，創造 2.27 兆元經濟效益為目標邁進。

賴清德：桃機三航廈2027如期啟動，2045年希望創造2.27兆元經濟效益。(圖:桃機公司提供)

賴清德致詞時表示，第三航廈是世界級的國家重大建設，當初投標時工程團隊不容易找到，如今可順利推進至此，他感謝工程團隊的努力也肯定由 240 個公民營單位、3 萬 5 千名人員所組成的「桃機大聯盟」，日夜為國家服務所有旅客，後續希望第三航廈能提供更好的服務空間，促進國家經濟更加進步。

賴清德說，桃機自 1979 年開航以來，就扮演著台灣「連結世界、首要國門」的重要角色，政府積極推動桃機重大建設，為全球供應鏈與產業發展提供不可或缺的後勤支援，推升我國國際競爭力。

賴清德強調，桃機今 (2025) 年第一與第二航廈服務的客運量高達 4,869 萬人次，已超過原設計標準，急需一個新的航廈提供更多、更好的服務。政府要推動 AI 新十大建設、亞太資產管理中心，吸引國際人才、科技與資金或落實國內內需市場、觀光產業發展，都需新的航廈。

賴清德進一步指出，現在全球產業鏈重組、國際間競爭非常激烈，台灣若要在國際上占有一席之地，空運發展絕不能缺席，他在 2024 年競選總統時也提出「國家希望工程」，將如期完成第三航廈列為重要政見之一。

賴清德也談到機場後續要完成的三項目標。第一，主體航廈鋼構屋頂最後一根弧樑將於 12 月 29 日安裝，期盼 2027 年第三航廈順利完工。因採取先建後遷，第三航廈完工後才能進行跑道施工，希望能在原先預訂期程內順利完工，不要超過 2032 年。

第二，因量體擴大，聯外交通至關重要。國一甲、二甲快速道路須如期完成，期盼交通部高公局如期完成開闢，主體航廈下方的 「機捷 A14 站」也必須同步完工，以避免未來的交通壓力; 第三，長遠目標希望 2045 年，桃機客運量可達 8,300 萬．人次創造 2.2 兆元經濟效益。

行政院長卓榮泰說明，北廊廳的設計強調開放與機能兼備的候機空間，出境旅客自報到至登機過程中毋須轉換樓層，簡化搭機流程，大幅提升旅客便利性，期盼後續再接再厲，為亞太地區打造一座最亮麗最耀眼的樞紐機場。