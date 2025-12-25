新加入輝達的Groq創辦人曾是Google TPU工程師！矽谷「收購招聘」再掀AI人才爭奪戰
輝達 (NVDA-US) 與人工智慧（AI）新創公司 Groq 達成非排他性授權合作，Groq 核心團隊將加入輝達，但仍保持獨立運營。此次合作聚焦語言處理晶片（LPU）與 AI 推理技術，反映矽谷新興的「收購招聘」模式。
根據《Business Insider》報導，Groq 表示，包括創辦人兼執行長在內的部分高階主管將加入輝達團隊，但 Groq 預計將在達成其所謂的「非獨家授權協議」後繼續獨立運作。
Groq 以其語言處理單元（Language Processing Unit, LPU）聞名，這是一款專為 AI 推理設計的客製化晶片，可協助已訓練 AI 模型進行預測或決策。
三個月前，這家新創公司的估值約為 69 億美元，並在最近一輪融資中籌集了約 7.5 億美元。
據悉，Groq 創辦人兼執行長 Jonathan Ross，以及總裁與其他核心團隊成員，將加入全球市值超過 4.5 兆美元的輝達。
熟悉內情的人士透露，此次合作並非收購案，輝達並未買下 Groq，且雙方未公開協議財務細節。
值得注意的是，Ross 與 Groq 共同創辦人 Douglas Wightman 曾任職 Google(GOOGL-US) ，是 Google 首款 TPU 晶片的開發工程師，之後離開創辦 Groq。
TPU 晶片專為加速大規模機器學習任務而設計，是輝達 GPU 的主要競爭對手。
矽谷「收購招聘」合作模式興起
此次輝達與 Groq 的合作，也反映了矽谷新興的「收購招聘」（acqui-hire）模式。
與傳統新創以上市或被收購為目標不同，這種模式往往只讓少數具 AI 技能的員工及創辦人受益，部分員工可能被排除在外。
例如，2024 年，Google 支付 25 億美元授權 Character.AI 技術，但僅聘用了其兩位明星聯合創辦人及該新創公司 20% 的員工。
同年，AI 開發公司 Adept 與 Inflection 也分別與亞馬遜 (AMZN-US) 和微軟 (MSFT-US) 達成類似合作協議。
早前，Meta(META-US) 更是以約 140 億美元投資取得 Scale AI 49% 股權，並將其創辦人 Alexandr Wang 納入 Meta 超級智慧實驗室，成為 AI 人才押注的案例之一。
然而，這類收購招聘並不總是順利。AI 程式碼新創公司 Windsurf 在差點以 30 億美元被 OpenAI 收購後，交易告吹，公司被拆分，多數員工陷入不確定狀態。
隨後，Google 花費數十億美元聘用 Windsurf 的執行長及頂尖工程師，其餘數百名員工被另一家新創公司 Cognition 收購。
