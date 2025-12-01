鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-12-26 00:18

立法院程序委員會近日於在野黨優勢下，第四度將 1.25 兆元國防特別條例預算草案暫緩列案。總統賴清德今 (25) 日出席桃園機場第三航廈北廊廳啟動時表示，國防特別預算是據國家自我保護需求編列，若立院認為不宜，可刪除或刪減，但不應以各種理由卡在程序委員會，期盼朝野可以合作，讓立院盡速審議明 (2026) 政府總預算案和國防特別預算。

國防預算卡關 賴清德批：立院若認為不宜可刪減 不應連排案都不願意。(圖:桃園機場公司提供)

賴清德表示，國家持續進步、民間力量也非常豐沛，希望國會能支持與協助國家持續進步，明年中央總預算應盡速付委員會審查。也提醒今日是 12 月 25 日，既是耶誕節也是行憲紀念日，立法院應照憲法規定，將明年度預算須於今年 12 月 31 日前完成明年度預算審查。

賴清德強調，政府編列的每一筆預算皆有根據，經得起考驗，並符合國家與人民發展需要，國防特別預算根據國家自我保護需求所編列，若立院認為不宜之處，也刪除或是刪減，但不應以各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意。