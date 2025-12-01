AI寫程式新創Lovable募資3.3億美元 Google創投領投、輝達創投參與

鉅亨網編譯王貞懿 2025-12-19 00:45

據《CNBC》周四 (19 日) 報導，瑞典 AI 寫程式新創 Lovable 宣布完成 3.3 億美元 B 輪募資，估值達 66 億美元。由 Google 創投部門 CapitalG 和 Menlo Ventures 領投，輝達 (NVDA-US) 創投部門 NVentures 等跟投，估值較 7 月前一輪成長兩倍。

AI寫程式新創Lovable完成3.3億美元B輪募資，估值達66億美元。（圖:Lovable）

其他投資人還包括美國創投公司 Accel 和 Khosla Ventures、Kinship Ventures、Salesforce Ventures、Databricks Ventures、Atlassian Ventures、T.Capital、Hubspot Ventures、DST Global、EQT Global、Creandum 和 Evantic。

這筆資金使 Lovable 今年募資總額超過 5 億美元。

AI 助力零程式碼開發

Lovable 平台使用 OpenAI 和 Anthropic 等業者的 AI 模型，讓使用者透過文字指令就能建立應用程式和網站，不需要會寫程式。

CapitalG 管理合夥人 Laela Sturdy 表示：「Lovable 做到了罕見的成就：打造出企業和創業者都喜愛的產品。我們看到財星 500 大企業的需求，顯示軟體開發方式正在發生根本轉變。」

Lovable 在 11 月報告年度經常性收入 (ARR) 達 2 億美元，距離首次達到 100 萬美元 ARR 不到一年。該公司由 Anton Osika 和 Fabian Hedin 於 2023 年創立。

AI 寫程式新創受創投熱捧

近期 AI 寫程式新創公司獲得創投高度關注，投資人看好其大幅縮短軟體和應用程式開發時間的潛力。