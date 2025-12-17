鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-17 22:44

在美國通膨數據即將公布之際，華爾街投資人提前調整部位，美股周三 (17 日) 開盤小幅走高，美國公債跌勢收斂。聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 釋出支持進一步降息的訊號，提振市場情緒，但同時也提醒，在通膨仍處於偏高水準下，政策並無急於轉向的必要。

此外，受政府停擺影響，投資人對消費者物價指數 (CPI) 數據可靠度有所疑慮，市場整體仍維持審慎氛圍；個股方面，甲骨文因資料中心計畫面臨資金挑戰的消息，股價承壓。

截稿前，道瓊工業指數漲近 130 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 60 點或近 0.3%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近 0.3%。

標普 500 指數期貨上漲 0.2%。個股方面，Netflix 盤前上漲 1.7%，市場押注其有望在競購華納兄弟探索 (Warner Bros. Discovery) 交易中勝出；亞馬遜 (AMZN-US) 盤前亦上漲 1.3%。歐股同步走高，Stoxx600 指數上漲 0.3%，由能源類股領漲。美國公債殖利率走揚，美元同步轉強。

資金輪動加速 投資人目光不再只盯科技巨頭

隨著今年以來支撐標普 500 指數上漲 16% 的美國科技巨頭漲勢趨緩，投資人正積極尋找其他投資機會。愈來愈多華爾街分析師開始對 2026 年市場前景轉趨樂觀，背景包括聯準會已連續三次降息，以及美國、德國等國家擴大財政支出。

蘇黎世保險 (Zurich Insurance) 首席策略師米勒 (Guy Miller) 指出，市場波動可能升高，因為投資人不再只是押注單一產業，而是開始分辨不同類股表現。他認為，趨勢型成長、利率小幅下降、財政刺激逐步發酵，以及新一輪資本支出循環啟動，最終都將反映在經濟表現上。

在最新美國就業數據公布後，美元上漲 0.2%，美國公債價格下跌，10 年期公債殖利率上升 2 個基點至 4.17%。市場焦點接著轉向周四 (18 日) 即將公布的通膨數據。KBC Global Services 全球股票部門主管加貝洛內 (Andrea Gabellone) 表示，11 月美國就業數據更多只是確認既有的利率路徑，並未成為新的市場催化劑。

川普封鎖委內瑞拉石油 油金齊揚

川普下令禁止遭制裁的油輪進出委內瑞拉，被市場視為重大升級行動。這項措施緊接著美軍上周在委內瑞拉外海扣押一艘油輪之後，進一步升高地緣政治緊張情勢。布蘭特原油一度上漲 1.8%，報每桶 60 美元，從 2021 年以來低點反彈。

此外，知情人士指出，若俄羅斯總統普丁拒絕接受與烏克蘭的和平協議，美國正準備對俄羅斯能源部門祭出新一輪制裁，也可能進一步推升地緣政治風險。

受地緣政治題材帶動，金價突破每盎司 4,330 美元，逼近 10 月創下的歷史高點 4,381 美元；白銀同步飆升，刷新每盎司 66 美元的歷史新高，白金價格也升至 2008 年以來高點。

其他市場方面，英國股市創下 4 月以來最大漲幅，主因通膨數據降至八個月低點，英鎊重貶 0.6%，提升以海外營收為主的富時 100 指數吸引力。匯市中，印度央行進場支撐，推動印度盧比大漲 1%；比特幣則下跌 1%，報約 86,868 美元，邁向歷史上第四次年度下跌。

截至台北時間周三（17 日）22 時許：

焦點個股：

福特 (F-US) 早盤股價下跌 1.10%，至每股 13.52 美元

南韓電池大廠 LG 能源解決方案 (LG Energy Solution，LGES) 周三表示，美國車廠福特已終止一項價值約 9.6 兆韓元、折合約 65 億美元的電動車電池供應合約。LGES 在提交給監管機構的文件中指出，福特已正式通知終止合約，主因是該公司在政策變化及電動車需求前景轉弱的情況下，決定暫停部分電動車車款的生產計畫。

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 0.92%，至每股 234.65 美元

華納兄弟探索 (WBD-US) 早盤股價下跌 1.06%，至每股 28.60 美元

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：