鉅亨網編譯段智恆 2025-12-17 20:02

根據《彭博》周三 (17 日) 援引知情人士消息報導，美國正準備對俄羅斯祭出新一輪制裁，一旦俄羅斯總統普丁拒絕接受與烏克蘭的和平協議，相關措施可能最快在本周公布。據悉，美方此舉旨在加大對莫斯科的施壓力道，特別鎖定俄羅斯能源出口體系，以促使俄方在談判桌上讓步。

普丁若拒停戰？美國制裁大刀已磨好(圖：REUTERS/TPG)

美方擬鎖定俄羅斯能源體系與「影子船隊」

‌



知情人士透露，美國正在評估多項制裁選項，包括針對協助運輸俄羅斯原油的「影子船隊」油輪，以及促成相關交易的能源貿易商。由於相關討論仍屬內部規劃階段，消息人士均要求匿名。

部分人士指出，這批新制裁最快可能於本周公布。美國財政部長貝森特 (Scott Bessent) 本周稍早與多國歐洲大使會晤時，也曾談及相關計畫。貝森特會後在社群平台 X 發文表示，川普總統致力於和平，並重申在其領導下，美國將持續以結束烏克蘭戰爭為優先目標。

不過，知情人士強調，是否推動新制裁，最終仍須由美國總統川普拍板。美國財政部在非上班時間未立即回應置評請求。

俄羅斯方面已注意到美方的制裁動向。根據《國際傳真社》(Interfax) 報導，克里姆林宮發言人培斯科夫 (Dmitry Peskov) 表示，部分美國官員正在考慮對俄羅斯實施新制裁，「顯而易見，任何制裁都會對雙邊關係修復進程造成傷害」。

相關消息一度推升油價。布蘭特原油期貨盤中一度上漲約 70 美分，最高觸及每桶 60.33 美元，隨後漲幅收斂。

和平談判出現進展 但領土與安全議題仍卡關

自俄羅斯於 2022 年全面入侵烏克蘭以來，西方國家已對莫斯科實施多輪制裁，但至今未能改變普丁的核心盤算。不過，針對俄羅斯主要石油企業與貿易的限制措施，已使原油價格跌至戰爭爆發以來低點，對俄羅斯原本已承壓的經濟造成進一步衝擊。

此時，美國與烏克蘭談判代表本周在和平協議條件上取得部分進展。美國特使魏科夫 (Steve Witkoff) 日前在柏林與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲領袖進行為期兩天的會談，討論最新方案。美國、烏克蘭與歐洲官員均表示，在美方支持的戰後安全保證安排上已有實質進展。

不過，談判仍卡在多項關鍵爭議，包括烏克蘭東部領土未來地位、遭凍結的俄羅斯央行資產運用方式，以及札波羅熱核電廠的管理問題。烏克蘭方面也希望盟國能明確載明，一旦俄羅斯再度入侵，將採取哪些具體行動。

俄羅斯要求烏克蘭割讓頓巴斯地區，包括頓內次克與盧甘斯克，這些地區自 2014 年以來一直是衝突焦點。美方提出的部分方案，則包括將未被占領區域轉為非軍事化或特殊管理的自由經濟區，但是否等同實質承認俄羅斯主權仍不明朗。