鉅亨網編譯段智恆 2025-12-17 19:30

南韓電池大廠 LG 能源解決方案 (LG Energy Solution，LGES) 周三 (17 日) 表示，美國車廠福特 (F-US) 已終止一項價值約 9.6 兆韓元、折合約 65 億美元的電動車電池供應合約。LGES 在提交給監管機構的文件中指出，福特已正式通知終止合約，主因是該公司在政策變化及電動車需求前景轉弱的情況下，決定暫停部分電動車車款的生產計畫。

福特砍掉65億美元電池訂單 與LG能源解決方案合作喊停(圖：REUTERS/TPG)

LGES 指出，這項合約原本是雙方於去年 10 月簽署的兩份協議，內容涵蓋自 2026 年與 2027 年起，為福特在歐洲市場供應電動車用電池。如今合約遭到取消，顯示福特調整電動車布局的幅度進一步擴大。

‌



福特本周稍早表示，將提列 195 億美元的資產減損，並取消多款電動車開發計畫，成為汽車產業因應政策環境轉變及電動車需求降溫、而大幅收縮電動化投資的最新例子。市場普遍認為，川普政府相關政策走向，已對車廠的電動車策略造成實質影響。