〈財報前瞻〉博通、甲骨文失利後AI股信心動搖！美光財報能救場？

美光 (MU-US) 將於美股周三 (17 日) 收盤後公布最新一季財報，市場高度關注。在人工智慧 (AI) 概念股近期震盪加劇、投資人信心出現動搖之際，這家今年表現最亮眼的半導體股之一，正面臨關鍵考驗。投資人關切的不只是業績成長本身，而是美光是否仍能持續展現加速動能，支撐其股價漲勢。

Navellier & Associates 執行長納維里爾 (Louis Navellier) 指出，美光必須不斷證明其成長動能正在加快，一旦出現放緩跡象，對股價的衝擊恐怕相當劇烈。

股價今年狂飆 但短線已出現回檔壓力

美光股價今年以來大漲 176%，是標普 500 指數中表現第五佳的個股，遠遠領先費城半導體指數同期約 40% 的漲幅，也創下自 2013 年以來最佳年度表現。不過，美光股價在 12 月 10 日創高後出現回檔，過去四個交易日累計下跌約 12%，顯示市場情緒已轉趨謹慎。

分析指出，即將公布的財報，可能成為美光重啟漲勢的催化劑，也可能進一步加深近期修正。市場普遍預期，美光本季仍將交出亮眼成績，受惠於 AI 資料中心持續高額投資，帶動高頻寬記憶體 (HBM) 需求強勁成長，但關鍵在於，這樣的表現是否「足以滿足市場期待」。

甲骨文、博通失利 成為 AI 概念股警訊

上周甲骨文 (ORCL-US) 與博通 (AVGO-US) 接連交出令市場失望的成績，兩家公司股價單日重挫約 11%，凸顯即便被視為 AI 受惠股，一旦表現不如預期，市場情緒反轉速度可能相當迅速。

Phoenix Financial Services 首席市場分析師考夫曼 (Wayne Kaufman) 指出，甲骨文與博通的表現顯示，市場目前正暫時遠離 AI 與科技類股，投資人傾向採取較為保守的態度，等待資料中心成長是否具備長期可持續性。

在這樣的背景下，美光財報的重要性進一步升高。相較其他 AI 概念股，美光的一大優勢在於估值相對偏低。即便經歷今年大漲，其股價仍僅約為未來 12 個月預估獲利的 11 倍，為 30 檔成分股的半導體指數中最低水準，遠低於該指數約 25 倍的平均本益比。

估值相對便宜 但期待恐已被推高

考夫曼形容，美光的估值「相當合理，甚至可以說是便宜」。他指出，記憶體產業本身具有高度循環性，通常會壓抑估值水準，但美光目前的折價幅度仍相當顯眼。作為對照，輝達 (NVDA-US) 的本益比約 24 倍，博通與超微 (AMD-US) 則接近 33 倍。

不過，這樣的估值優勢，並不代表股價沒有下修風險。隨著今年股價大幅上漲，市場對本次財報的期待可能已被推升至偏高水準，稍有不如預期，便可能引發失望性賣壓。

此外，部分研究機構對 AI 相關股票的評價也趨於保守。Ned Davis Research 近期指出，包括美光在內的多家晶片廠，已符合哈佛商學院對「泡沫」的定義。不過，這樣的判斷主要是基於股價表現與大盤的相對漲幅，而非傳統估值指標。

從基本面來看，華爾街對美光的中期前景反而持續轉趨樂觀。《彭博》彙整數據顯示，市場對美光 2026 會計年度 (至明年 8 月底止) 的獲利預期，在過去一個月上調約 16%，近一季更大幅上修超過 50%；營收預估在過去三個月也上調逾 20%。