鉅亨網編譯段智恆 2025-12-17 20:30

《彭博》周三 (17 日) 報導，騰訊 (00700-HK) 任命曾任職於 OpenAI 的研究員姚順雨 (Yao Shunyu)，出任集團首席人工智慧(AI) 科學家，負責統籌公司整體 AI 發展方向。根據騰訊內部備忘錄，姚順雨將直接向總裁劉熾平 (Martin Lau) 報告，並同時帶領新成立的 AI 基礎設施部門，該單位隸屬於技術工程事業群，主要負責研發相關工作。

OpenAI前研究員加入！騰訊迎來AI強將(圖：REUTERS/TPG)

姚順雨於今年夏天加入騰訊，此次升任被視為騰訊在 AI 人才布局上的重要一步。分析指出，這項人事安排有助於吸引在矽谷累積經驗的華人工程人才回流中國，也反映騰訊正加快內部整合，以推進人工智慧相關布局。相較阿里巴巴 (BABA-US)(09988-HK) 等同業，以及投入數十億美元發展 AI 的美國科技公司，騰訊過去在 AI 投資上態度相對審慎，但此次組織調整顯示其希望加速相關進展。

‌



根據姚順雨的 LinkedIn 個人頁面及官網資料，他曾任職於 Google(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US)，並在普林斯頓大學從事研究工作，去年加入 OpenAI，研究重點涵蓋 AI 代理(AI agents) 等領域。知情人士指出，姚順雨未來將負責推動騰訊在大型 AI 模型訓練，以及高效能推論平台的開發。