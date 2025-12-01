鉅亨網編譯段智恆 2025-12-18 01:02

美國公債價格周三 (17 日) 跌勢收斂，聯準會 (Fed) 理事華勒 (Christopher Waller) 再度釋出偏鴿訊號，提振市場對利率前景的信心。華勒在《CNBC》論壇上形容美國就業市場「非常疲軟」，並指出目前利率水準仍高於中性利率多達 1 個百分點，帶動短天期公債殖利率回落至接近持平水準。

華勒被視為 Fed 主席人選之一，預計將於周三與美國總統川普會面。川普正接近敲定現任主席鮑爾任期於 5 月屆滿後的接班人選。川普日前接受《華爾街日報》(WSJ)專訪時，點名國家經濟會議主席哈塞特 (Kevin Hassett) 與前 Fed 理事華許 (Kevin Warsh) 為主要考量對象。

SEI Investments 固定收益投資管理主管 Sean Simko 表示，除非通膨再度升溫，否則市場可能接受偏鴿的利率展望，進而推動殖利率走低，儘管 Fed 內部對政策方向仍存在分歧。

Fed 上周連續第三次降息 1 碼 (25 個基點)，但決策出現分歧。兩位地區聯準銀行總裁因通膨黏著而投下反對票，主張按兵不動；另有一名由川普任命的理事米蘭(Stephen Miran) 則支持更大幅度的降息。

展望後市，利率前景仍顯複雜。利率交易員預期 2026 年將有兩次各 1 碼的降息，但 Fed 官員的利率預測中位數僅顯示一次降息。至於 1 月政策會議，市場僅計入約 5 個基點的寬鬆空間。

稍早在油價自多年低點反彈、以及投資人為 20 年期公債標售做準備下，美國公債一度承壓。長天期公債殖利率在標售前上升至多 2 個基點。美國財政部於紐約時間下午 1 時標售 130 億美元 20 年期公債，市場預估得標殖利率約 4.80%，將創下 8 月以來新高。