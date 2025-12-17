鉅亨網編譯余曉惠 2025-12-17 07:48

美國銀行 (Bank of America) 周二 (16 日) 公布的全球基金經理人調查 (Global Fund Manager Survey) 顯示，在全球投資人正以史上最低的現金水位迎接新的一年，並大舉押注股票、商品，以及美國總統川普「讓經濟過熱運轉」(run it hot)的經濟策略。

美銀對 238 名經理人的調查結果顯示，12 月投資組合中的現金比重降至 3.3%，創下歷史新低，低於前一個月的 3.7%，並認為全球市場的整體流動性，是過去 17 年來第三佳。

‌



調查也顯示，投資人對經濟的樂觀程度升至近四年半來最高，主要是基於美國將躲過衰退、實現軟著陸的觀點。此外，股票與商品的配置比重也來到 2022 年 2 月以來最高水準。

現金崩跌

美銀首席投資策略師 Michael Hartnett 在給客戶的報告中，把這股趨勢形容為「現金崩跌」(the crash in cash)。

這樣的狀況未必對股市有利。以標普 500 指數為例，該指數曾在 2022 年 1 月觸頂，隨後於當年陷入熊市。美銀的解讀也隱含類似警訊：該行建議，當現金水位在 5% 以上時買進全球股票，但當現金比重跌破 4% 時，最好賣出股票。

美銀美國股票與量化策略主管 Savita Subramanian 在另一份報告中指出：「流動性可能已經好到不能再好，這也是 2025 年股市走強的原因之一，因為大量資金追逐少數幾個投資主題。」

科技股仍受青睞

不過，投資人正為多頭情境全面布局。美銀調查顯示，股票市場的淨超額配置程度達到去年 12 月以來最高。這當中，科技股依然是最受青睞的板塊，淨超額配置比率達 21%，創去年 7 月以來新高。

投資人同時也對潛在的 AI 泡沫表達憂慮。報告顯示，受訪投資人仍認為企業在 AI 領域投資過度，儘管目前認為企業過度投資的比率已從歷史高點 20%，回落至 14%。