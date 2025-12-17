Robotaxi商機爆發 Waymo傳以至少1000億美元估值募集銀彈
鉅亨網編譯余曉惠
Alphabet(GOOGL-US) 旗下叫車服務 Waymo 據傳將以至少 1000 億美元估值募資，顯示無人自駕計程車 (Robotaxi) 市場競爭正在加劇。
The Information 披露，這次募資金額可能超過 100 億美元，將在明年辦理。彭博也報導，Waymo 正尋求募資超過 150 億美元，使其估值達到約 1000 億美元、最高上看 1100 億美元，本輪募資將由母公司 Alphabet 領投。
Waymo 目前是美國唯一提供完全自動駕駛的付費 Robotaxi 服務，車上沒有安全駕駛也沒有隨車督導，車隊規模超過 2500 輛。
Waymo 上一回募資在 2024 年 10 月舉行，當時估值超過 450 億美元，同樣由 Alphabet 領投。如今估值大幅成長，凸顯 Waymo 作為無人駕駛技術龍頭的地位。
根據彭博，知情人士透露，Waymo 以目前營收水準推算的年化營收，已超過 3.5 億美元。
隨著全自駕叫車服務商用化的競爭升溫，各大業者不惜投入重金，透過提升安全性、優化技術以及監管合作等方式，搶占市場。
Waymo 對手特斯拉 (TSLA-US) 的執行長馬斯克周日表示，目前正在測試前座無須配置安全監督人員的 Robotaxi 服務。
特斯拉目前市值 1.53 兆美元，是全球車廠之冠，絕大部分奠基在投資人熱情、自駕技術和人形機器人的願景上。
根據 LSEG 資料，Waymo 母公司 Alphabet 的市值高得多，目前約為 3.73 兆美元。
