鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-17 02:00

綜合外媒周二 (16 日) 報導，輝瑞 (Pfizer) 預期 2026 年將面臨充滿挑戰的一年，在新冠相關產品銷售持續下滑、藥價與利潤率承壓的情況下，全年營收幾乎零成長，獲利表現也恐不及華爾街預期。消息公布後，輝瑞股價一度重挫，反映市場對公司成長前景仍持保留態度。

‌



輝瑞表示，2026 年營收預估落在 595 億至 625 億美元之間，與市場預期大致相符；不過，調整後每股盈餘 (EPS) 預估為 2.80 至 3 美元，低於分析師平均預期的 3.05 美元。該公司同時預期，新冠疫苗與治療藥物的營收明年將再減少約 15 億美元。

新冠紅利消退、專利到期夾擊 獲利承壓

輝瑞坦言，新冠產品需求降溫仍是壓力來源之一，相關產品營收預估將降至約 50 億美元。此外，2026 年還將有多項藥品面臨專利到期，預期再對營收造成約 15 億美元衝擊。

在政策面，輝瑞先前成為首家與川普政府達成協議、同意調降部分處方藥在醫療補助計畫 (Medicaid) 價格的藥廠，以換取三年關稅豁免。該公司指出，相關折扣將在明年對價格與利潤率造成明顯壓縮。

儘管如此，輝瑞強調，若排除新冠產品與即將失去專利的藥品，核心業務仍可望實現約 4% 的營運成長。公司也表示，2025 年成本削減進度優於原先規劃，並預計在 2027 年前達成每年節省逾 70 億美元的目標。

重押併購補強藥物管線 投資人仍觀望

面對成長動能不足，執行長博爾拉 (Albert Bourla) 近年持續透過併購補強藥物管線。輝瑞去年斥資 430 億美元收購癌症藥廠 Seagen，今年又以最高 100 億美元完成對 Metsera 的收購，正式切入快速成長的肥胖症藥物市場。

該公司指出，2026 年研發支出預估將增至 105 億至 115 億美元，較今年增加約 5 億美元，主因包括引進 3SBio 抗體藥物，以及 Metsera 多項臨床試驗計畫。博爾拉透露，明年將啟動 15 項肥胖症藥物試驗，其中多數為第三期試驗。