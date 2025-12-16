鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-16 21:10

根據美國銀行的月度調查顯示，資金管理者正以極高的信心迎接新年，他們對經濟增長、股票以及大宗商品的前景普遍表示樂觀。

什麼熊市？美銀調查顯示投資者對2026年樂觀情緒持續升溫(圖:shutterstock)

本次調查中，衡量投資人情緒的指標，包括現金水準、股票配置和全球增長預期，在 12 月份升至 10 分制中的 7.4 分，達到 4 年半以來最看漲的結果。目前，投資人對股票和商品的綜合曝險，已達到自 2022 年 2 月以來的最高水準。

BofA 策略師 Michael Hartnett 指出，本世紀以來，如此高漲的樂觀情緒僅出現過 8 次。強勁的增長動能加上全球中央銀行降息，推動 MSCI 全球所有國家指數在 2025 年上漲近 20%，連續第 3 年實現兩位數增幅。

儘管市場擔憂美國潛在的科技泡沫，但對經濟韌性的信心，已將主要股指推回接近歷史高點。

市場預測者普遍看好股市。BofA 的調查顯示，約 57% 的參與者預計經濟將實現「軟著陸」；只有 3% 預測會出現「硬著陸」，這是兩年半以來最低。同時，資產管理人的現金持有量已降至歷史新低 3.3%。包括摩根士丹利、德意志銀行和花旗集團在內的多家銀行均預測，美國股市將有超過 10% 的漲幅。

儘管情緒樂觀，但對美國科技股估值的持續擔憂仍然存在，人工智慧泡沫被視為最大的尾部風險。