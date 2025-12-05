鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-12-05 21:50

華爾街愈來愈多的聲音警告，美國經濟正日益呈現「K」型走勢：高收入家庭推動消費，而低收入消費者則面臨購買力不足的困境。這與投資人在股市中觀察到的現象如出一轍：大型科技公司持續引領主要股指，而其他類股則表現落後。

美銀看好2026年GDP增長2.4%：「K型經濟」下高收入家庭將推動成長(圖:shutterstock)

美國銀行資深美國經濟學家 Aditya Bhave 指出，雖然這種「富人與窮人」的分裂真實存在，但在短期內不一定會造成破壞。

美銀對經濟前景持較為樂觀的看法，預計 2026 年實際 GDP 增長將達到 2.4%，這超出了市場普遍預期，並認為經濟能夠避免衰退。

美銀的觀點建立在其對經濟不會陷入衰退的判斷之上，若無衰退，增長率很可能超過 2%。

儘管勞動力市場數據顯示出矛盾信號——例如計畫裁員人數創下自 2022 年 11 月以來的新高，且私人就業人數意外減少，小型企業受創最重；但失業救濟金申請人數同時卻降至 3 年來的低點。

Bhave 表示，美銀信心的關鍵在於消費結構：高收入群體在服務上的支出明顯高於低收入群體。由於美國六分之五的工作都屬於服務業，高收入家庭增加服務性可支配支出，實際上能更有效地支撐勞動力市場，並提高勞動力市場穩定的可能性。

零售業的數據也印證了這種 K 型動態。例如，梅西百貨執行長指出，公司的高端部門 Bloomingdale’s 在第三季實現了 9% 的銷售額年增長，顯示即使低收入家庭正在縮減開支，高收入購物者只要認為價格物有所值，仍願意「一擲千金」。

此外，美銀的即時卡數據也顯示高端消費支出保持強勁。儘管感恩節期間消費疲軟，但早期線上和非必需服務的需求比預期堅挺。黑色星期五的線上銷售額創下 118 億美元的紀錄，年增長超過 9%；網購星期一的銷售額則達到 142.5 億美元，年增長 7.1%。

消費者在電子產品、服裝和家居用品上花費，並以創紀錄的高比例使用「先買後付」(buy now, pay later) 服務來爭取更深的折扣。