綜合外媒報導，美國勞工部勞工統計局 (BLS) 周二 (16 日) 公布因政府停擺而延後發布的就業數據顯示，美國 11 月非農就業人數增加 6.4 萬人，略優於市場預期，但失業率同步升至 4.6%，創 2021 年以來新高，顯示就業市場呈現成長乏力、結構分歧的狀態，也讓聯準會 (Fed) 在後續貨幣政策決策上面臨更複雜的權衡。

美11月非農憂喜參半！就業沒崩但失業率創4年新高 Fed決策難度升高

11 月非農就業人數增加 6.4 萬人，高於分析師預期的 4.5 萬人。(圖：ZeroHedge)

BLS 指出，11 月非農就業人數增加 6.4 萬人，高於分析師預期的 4.5 萬人；10 月就業人數則修正為減少 10.5 萬人，為 2020 年底以來最大單月減幅。由於政府停擺影響，BLS 無法回溯蒐集 10 月家庭調查資料，因此未公布當月失業率。

失業率同步升至 4.6%，創 2021 年以來新高。(圖：ZeroHedge)

11 月非農就業報告：

非農新增就業報 6.4 萬人，預期 4.0 萬人，前值 11.9 萬人

失業率報 4.6%，預期 4.5%，前值 4.4%

平均每周工時報 34.3 小時，預期 34.2 小時，前值 34.2 小時

平均每小時薪資年增率報 3.5%，修正後前值 3.7%

平均每小時薪資月增率報 0.0%，預期 0.1%，修正後前值 0.1%

勞動參與率報 62.5%，前值 62.4%

政府部門拖累 10 月數據 就業市場波動加劇

BLS 說明，10 月非農就業人數大幅下滑，主要來自聯邦政府就業人數單月減少 16.2 萬人，原因是參與川普政府「延後辭職方案」的聯邦員工正式自薪資名冊中移除。人事管理局 (OPM) 先前指出，約 14.4 萬名聯邦員工接受該方案，雖提前離職，但薪資仍支付至 9 月底。

11 月聯邦政府就業人數再減 6,000 人，使聯邦政府就業自 1 月高點以來累計減少 27.1 萬人。BLS 表示，政府停擺亦影響調查方式，11 月家庭與企業調查的資料蒐集期間均獲延長，且家庭調查回收率偏低，使數據波動性略高於往常。

(圖：ZeroHedge)

BLS 強調，無法精確量化政府停擺對 11 月家庭調查數據的影響；不過，由於政府在 11 月調查參考周結束前重新開門，聯邦政府員工仍被視為「有就業」。

就業增幅集中醫療與營建 運輸、休閒續減

從產業別來看，11 月就業成長仍高度集中。醫療保健業新增 4.6 萬人，占當月就業淨增人數逾七成，符合過去一年平均表現；其中門診服務、醫院及長照機構均有增加。營建業新增 2.8 萬人，社會救助服務增加 1.8 萬人。

相較之下，運輸與倉儲業減少 1.8 萬人，延續近月下滑趨勢，該產業自 2 月高點以來已累計減少 7.8 萬人；休閒與餐旅業亦減少 1.2 萬人。民間企業就業方面，11 月增加 6.9 萬人，高於 10 月的 5.2 萬人。

薪資數據顯示，11 月平均時薪僅按月增加 0.1%，低於市場預期的 0.3%；按年成長 3.5%，為 2021 年 5 月以來最小年增幅。

11 月薪資年增 3.5%，為 2021 年 5 月以來最小年增幅。(圖：ZeroHedge)

勞動參與率升至 62.5%，兩個月合計家庭就業人數增加 40.7 萬人，但同期間勞動人口也增加 32.3 萬人，推升失業率上揚。

(圖：ZeroHedge)

Fed 續降息但立場分歧 市場押注明年再降

Fed 上周已連續第三次降息，以支撐主席鮑爾所稱的「逐步降溫、但下行風險顯著」的就業市場。不過，最新利率預測顯示，官員對後續政策路徑分歧明顯，中位數預估 2026 年僅再降息一次，市場則押注至少兩次。

部分市場人士指出，儘管 11 月就業數據優於預期，但政府停擺造成的資料干擾，可能降低 Fed 對本次報告的參考權重。高盛資產管理表示，Fed 更可能關注將於明年 1 月公布的 12 月就業數據，以判斷短期政策方向。

數據公布後，美股期貨走低，美國公債殖利率下滑，美元維持疲弱。市場普遍認為，薪資成長放緩與失業率上升，支持就業市場並非通膨壓力來源的判斷。

截稿前，芝商所 FedWatch 工具顯示，維持利率不變的機率逾七成，而降息 1 碼 (25 個基點) 的機率為兩成左右。