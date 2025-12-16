鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-16 21:00

綜合外媒周二 (16 日) 報導，卡夫亨氏 (Kraft Heinz) 宣布，將由前 Kellanova 執行長卡希蘭 (Steve Cahillane) 出任公司新任執行長，為公司預計於明年啟動的分拆計畫鋪路。卡希蘭將於明年 1 月 1 日正式上任。

分拆前換帥！卡夫亨氏找來老手掌舵(圖：REUTERS/TPG)

根據公司說明，卡夫亨氏完成分拆後，將變成兩家上市公司，卡希蘭屆時將出任其中一家、暫名為「Global Taste Elevation」事業的執行長，旗下將囊括成長動能較強的品牌，包括亨氏 (Heinz)、費城奶油起司(Philadelphia) 與卡夫通心粉 (Kraft Mac & Cheese) 等。

卡希蘭先前曾主導家樂氏 (Kellogg) 於 2023 年的企業分拆，將北美穀片業務與成長較快的零食事業切割，後者更名為 Kellanova。卡希蘭隨後續任 Kellanova 執行長，直到該公司日前以 359 億美元出售給瑪氏(Mars)。

原本預定出任另一家分拆後公司「北美雜貨事業」執行長的現任卡夫亨氏執行長阿布拉姆斯—里維拉 (Carlos Abrams-Rivera)，將於明年 1 月卸任，並轉任顧問至 3 月 6 日止。阿布拉姆斯—里維拉自 2024 年起擔任卡夫亨氏執行長。公司董事會表示，將啟動搜尋程序，尋找北美雜貨事業的新任執行長，該事業將涵蓋奧斯卡梅爾(Oscar Mayer)、卡夫起司片(Kraft Singles) 與 Lunchables 等品牌。

在人事布局方面，曾於十年前卡夫與亨氏合併時擔任卡夫執行長的卡希爾 (John Cahill)，將接替帕特里西奧(Miguel Patricio) 出任董事長。

卡夫亨氏預期，整體分拆作業將於 2026 年下半年完成。公司於 9 月對外公布分拆計畫，背景為多年銷售成長乏力、轉型成效有限。此舉也意味著回頭修正十年前、規模達 460 億美元的合併交易，該交易曾造就全球最大食品企業之一。