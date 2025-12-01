鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-12-17 00:00

最新調查顯示，美國 12 月企業活動成長動能明顯降溫，整體景氣擴張速度放緩至 6 個月來最低，但成本與價格壓力卻同步升溫，凸顯聯準會 (Fed) 在支撐經濟與抑制通膨之間面臨的政策拉鋸。

成長踩煞車、通膨踩油門？美12月綜合PMI續守擴張 成本壓力升溫(圖：REUTERS/TPG)

標普全球 (S&P Global) 周二 (16 日) 公布的 12 月初值綜合採購經理人指數 (PMI) 顯示，美國企業活動指數由 11 月的 54.2 滑落至 53.0，為今年 6 月以來最低水準，但仍位於 50 以上的擴張區間。數據顯示，美國經濟在年末仍維持成長，但動能已連續兩個月轉弱。

細項來看，服務業 PMI 降至 52.9，為 6 個月低點；製造業 PMI 則降至 51.8，創 7 月以來新低，兩項數據皆低於市場預期。新訂單成長顯著放緩，整體新業務增幅為近 20 個月來最小，製造業訂單更出現一年來首度下滑，顯示企業接單動能轉弱。

企業信心同步降溫。標普指出，服務業新業務成長為今年以來最弱水準，製造業則面臨銷售疲軟與庫存調整壓力。部分企業回報，在需求未見回溫前，現行生產水準恐難以長期維持。

就業方面，企業招聘趨於保守。12 月綜合就業指數下滑，服務業就業表現為 4 月以來最弱，顯示成本壓力、需求放緩與經濟不確定性，正限制企業擴編意願。部分企業仍提到勞動力短缺，但整體招聘動能已明顯降溫。

與成長動能放緩形成對比的是，通膨壓力再度升溫。12 月企業投入成本指數大幅攀升，升至逾 3 年來高點，服務業成本增幅尤為明顯。企業調高售價的速度也創下 2022 年下半年以來最快。

標普全球首席企業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 指出，關稅相關成本再度被企業廣泛點名，價格壓力最初集中於製造業，如今正擴散至服務業，進一步加劇消費者負擔問題。他表示，近期經濟成長動能正在流失，若新訂單持續疲弱，隨著進入 2026 年，經濟活動可能進一步放緩。

報告指出，PMI 調查數據推估，美國第四季經濟成長年率約在 2.5% 左右，低於先前表現。這也意味著，在政府停擺導致部分官方數據延宕的情況下，企業調查結果僅能為 Fed 提供有限但重要的參考訊號。